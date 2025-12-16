Famosa actriz de Televisa acaba desfigurada tras mala cirugía estética; filtran impactantes FOTOS

Ciudad de México.- La modelo argentina, Dorismar, conocida en México por haber participado en producciones de Televisa como Desmadruga2 y La Parodia, se sometió una rinoplastia, sin embargo, los resultados no fueron los esperados, y ella misma mostró impactantes fotografías en la que se le ve "mutilada y desfigurada".

¿Qué pasó con el rostro de Dorismar?

De acuerdo con la revista TVNotas, la también influencer fue invitada por el doctor José Achar a ser imagen de su clínica, por lo que ella "decidió hacerse un retoque de nariz, pero todo salió mal". La primera cirugía fue para corregir una asimetría en el tabique nasal, pero el cartílago utilizado desapareció, dejando el hueso hundido.

En la segunda cirugía, le limaron el tabique, pero quedó muy pequeño y curvo. Luego, le pusieron un implante artificial de relleno, pero su organismo lo rechazó y le salió pus. La tercera cirugía también falló, y su nariz se colapsó y se puso retraída. La tercera cirugía también falló, y su nariz se colapsó y se puso retraída.

Esto afectó gravemente su autoestima y le causó depresión, lo que impactó su carrera. Ahora, la actriz de novelas como Triunfo del Amor y Alma de Hierro busca justicia y quiere que el médico asuma responsabilidad por sus errores. Su caso destaca los riesgos de la cirugía estética y la importancia de elegir a un cirujano experimentado y certificado.

El doctor sin aceptar su error, quiso minimizar las cosas. Intentó calmarla y le dijo que eso tenía solución. Según se lo iba a retirar y le comentó que no se preocupara de un detalle muy simple", contó una fuente consultada por la revista.

¿Cuáles fueron las consecuencias de las malas cirugías estéticas?

La mala práctica llevó a la conductora a tener baja autoestima y quedarse sin trabajo: "Dorismar quedó mal psicológicamente y perdió su autoestima. Fue a terapia, ya que se quedó sin poder trabajar", añadió el informante. Presuntamente, la también conductora de Televisa interpuso una demanda contra el doctor José Achar, conocido en el mundo del espectáculo como 'El carnicero de las estrellas', el cual también había tenido malas prácticas con 'La Bebeshita', Karime Pindter y el fallecido Daniel Urquiza; sin embargo, hasta ahora no se ha hecho responsable de la situación.

