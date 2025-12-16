¿Galilea Montijo? Filtran la 'Neta Divina' que sería integrante de 'La Casa de los Famosos México 4'

Ciudad de México.- A un par de meses de la gran final de La Casa de los Famosos México, recientemente en redes sociales se ha filtrado a la posible nueva integrante de lo que será la cuarta temporada del reconocido reality show de 24 horas, que según los informes, sería una de las presentadoras de Netas Divinas, ¿acaso se trata de la querida Galilea Montijo?

El pasado 5 de octubre del 2025, el reconocido influencer regiomontano, Aldo de Nigris, se coronó como el ganador de la tercera temporada del reality show de Televisa, lo que fue catalogado como un fraude, debido a que millones de mexicanos aseguraron que el verdadero primer lugar era el creador de contenido y cantante mexicano, Abelito, por lo que hubo muchas opiniones divididas ante esta situación.

Pero, pese a las acusaciones de fraude, el público sigue enganchado con el formato producido por Rosa María Noguerón, quién al parecer ya tiene su lista de candidatos para ser parte de la cuarta emisión de dicho proyecto, y de esa lista, uno de ellos ya habría aceptado ser parte de esta nueva emisión, incluso se dice que ya hasta se le ha preparado su contrato para que lo firme y quedé oficialmente en la lista de habitantes.

Según la cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter, acaba de afirmar que el nombre de esta persona, es el de la querida actriz y presentadora mexicana, Consuelo Duval, que es colega de Montijo en Netas Divinas. De la misma manera, se dice que ella está muy segura de sí misma para formar parte de este reto y ya ha firmado: "Se filtra que Consuelo Duval ya firmó para la cuarta temporada de La casa de los famosos México".

De ser verdad, Consuelo sería la primera celebridad en firmar el contrato para ser habitante de esta nueva emisión, sin embargo, hasta el momento, ni la actriz de La Familia P.Luche, ni la productora de realitys como Guerreros 2021, han salido para confirmar o para desmentir la información anteriormente mencionada, y todo parece indicar que no dirán nada hasta pocas semanas del estreno de la nueva temporada.

Se filtra que Consuelo Duval, ya firmo, para la cuarta temporada de la Casa de los famosos México. — Digital Medio. Espectáculos &Entretenimiento (@LaPortadaAI1) December 14, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui