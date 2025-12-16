Horóscopos HOY Nana Calistar MIÉRCOLES 17 de diciembre 2025: Lo que le depara a tu signo con Sol en Sagitario

Ciudad de México.- Este miércoles 17 de diciembre de 2025 el universo viene sin anestesia y con ganas de sacudir conciencias. Con el Sol en Sagitario, las verdades caen solitas, aunque duelan, y ya no hay forma de tapar lo que se venía arrastrando desde hace tiempo. En el tarot, la carta que manda es La Torre, señal clara de cambios bruscos, revelaciones incómodas y caídas necesarias. Por esta razón, Nana Calistar lanza un mensaje directo y sin rodeos: deja de sostener lo insostenible, suelta el control y entiende que cuando algo se derrumba es porque ya no servía.

Lee con atención en TRIBUNA lo que los astros y el tarot tienen para ti este miércoles. Si este mensaje te mueve, te incomoda o te da coraje… no lo dudes: va dedicado a ti.

Horóscopos de Nana Calistar para este MIÉRCOLES 17 de DICIEMBRE

Aries

No todo se arregla a gritos ni con berrinches. Este miércoles te toca bajar la guardia y reconocer que también te equivocas. En el amor, alguien se cansa de tus cambios de humor. En el trabajo, una sacudida te obliga a replantear planes.

Tauro

Aferrarte a lo que ya no funciona solo te desgasta. Una situación se cae, pero te libera más de lo que imaginas. En el dinero, cuida gastos inesperados. En el amor, deja de justificar a quien no te da tu lugar.

Géminis

El chisme se regresa como búmeran, así que mide lo que dices. Noticias inesperadas te sacan de tu zona cómoda. En el amor, alguien quiere claridad, no juegos ni medias verdades.

Cáncer

La nostalgia no te deja avanzar. Este día te pide soltar el pasado y dejar de idealizar lo que ya terminó. En lo laboral, se caen planes, pero se abren otros mejores. En el amor, primero ámate tú.

Leo

El orgullo te juega en contra. Este miércoles te conviene escuchar más y hablar menos. En el trabajo, un error se corrige si aceptas ayuda. En el amor, no quieras dominar todo o te quedas solo.

Virgo

El control se te va de las manos y eso te desespera. Aprende a fluir. Cambios repentinos te obligan a improvisar. En el dinero, ajusta cuentas. En el amor, suelta la crítica y muestra cariño.

Libra

Decisiones que ya no puedes posponer. La vida te empuja a elegir, aunque no te guste. En el amor, o se formaliza algo o se termina. En el trabajo, aclara malentendidos antes de que crezcan.

Escorpión

Descubres verdades que te sacuden, pero te fortalecen. Tu intuición no falla. En el dinero, evita prestar o mezclar sentimientos con negocios. En el amor, pasión intensa, pero sin manipulación.

Sagitario

La Torre también te alcanza: cambios necesarios en tu rumbo. No te hagas el fuerte cuando algo te duele. En el amor, alguien te exige coherencia entre lo que dices y haces. En lo laboral, se reestructura algo para bien.

Capricornio

La vida te pide soltar cargas ajenas. No eres salvador de nadie. En el trabajo, se caen falsas promesas. En el amor, alguien quiere compromiso, pero tú debes decidir si estás listo.

Acuario

Cambios inesperados te sacan de la rutina y te obligan a adaptarte. No pelees con lo inevitable. En el dinero, evita riesgos. En el amor, una verdad sale a la luz y aclara el panorama.

Piscis

Deja de idealizar y abre los ojos. Este miércoles trae revelaciones que duelen, pero sanan. En el trabajo, pon atención a detalles. En el amor, exige respeto y deja de conformarte.

Para no perderte ninguna actualización del horóscopo de la poderosa vidente Nana Calistar, no olvides leer TRIBUNA. Hasta mañana jueves.

Fuente: Tribuna del Yaqui