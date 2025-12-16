¿Intubada y en terapia intensiva? Hermana de Yolanda Andrade comparte su estado de salud a 'Sale el Sol'

Ciudad de México.- Después de que se revelara que la querida conductora y actriz, Yolanda Andrade, por desgracia una vez más fue hospitalizada de emergencia, en Sale el Sol, el reconocido presentador de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, reveló que la hermana de la artista se puso en contacto con él y le compartió su estado de salud actual, ¿acaso es verdad que está intubada y en terapia intensiva?

Fue la tarde del pasado lunes 15 de diciembre, cuando Infante en De Primera Mano reveló que Yolanda estaba hospitalizada una vez más, debido a que sufrió una recaída en la enfermedad neurológica incurable que padece, y que ha amenazado su vida en varias ocasiones desde hace casi tres años: "Lamentablemente, les tenemos que informar que Yolanda Andrade se encuentra hospitalizada. Hasta donde sabemos, ya lleva un par de días; fue una recaída de su enfermedad. Esto es lo que se conoce hasta el momento

Ahora, este martes 16 de diciembre, en el matutino Imagen TV, el presentador anteriormente mencionado reveló que se uso en contacto con Marilé Andrade, hermana de Yolanda, y que ella le externó que por fortuna son solo especulaciones el que se encuentre grave y en terapia intensiva, y que ya se encuentra recuperándose: "Hablé con Marilé hoy en la mañana, está hospitalizada. Se está recuperando bien, que no está en terapia intensiva".

Ante esto, el presentador de El Minuto Qué Cambió Mi Destino, reveló que Marilé le comentó que no puede darle más detalles sobre el estado de salud de su hermana, ni que fue lo que le pasó para ser internada de nueva cuenta, destacando que no tiene permiso de dar más información por parte de la propia Yolanda, que quiere mantener esta recaída lo más en silencio posible y no generar más escándalo que el pasado.

Cabe recordar que hace un par de meses, en entrevista para Venga la Alegría, Yolanda dejó en claro que por desgracia no va a aliviarse nunca, pues confesó que los doctores, tras varias series de estudios, determinaron que tiene dos enfermedades incurables: "Tengo dos diagnósticos y los dos diagnósticos que tengo no tienen cura, entonces, conclusión: quiere decir médicamente, científicamente, que me puedo morir antes que ustedes, pero eso lo decide Dios".

Fuente: Tribuna del Yaqui