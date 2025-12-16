Maribel Guardia asegura que su hijo la salvó de morir, Cazzu anuncia gira por EU y más en Top 3 Espectáculos

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres mantenerte informado de lo que hacen y dicen tus artistas favoritos o quieres conocer actualizaciones de tus programas preferidos, has llegado al lugar indicado porque a continuación te mostraremos la edición más reciente del Tribuna Top 3 Espectáculos. En el resumen de este martes 16 de diciembre, entérate porqué Maribel Guardia asegura que su hijo la salvó de morir en el mar.

Cazzu anuncia su primera gira por EU

Después del rotundo éxito que tuvo en México y en toda Latinoamérica, la cantante Cazzu anunció su primera gira por Estados Unidos. Tras debutar este año en las listas de Billboard con su tercer álbum de estudio, Latinaje, Cazzu se prepara para realizar su primer tour por territorio norteamericano. La estrella argentina saldrá al ruedo el próximo año con Latinaje Tour 2026.

Sandra Bullock no pudo protagonizar una obra maestra

La famosa actriz Sandra Bullock expresó su deseo de producir y protagonizar durante años la famosa cinta Million Dollar Baby, pero los estudios de Hollywood no querían participar en ella. Sandra Bullock es una de las estrellas más queridas del séptimo arte, tanto delante como detrás de la gran pantalla. Su carrera combina éxitos en taquilla como Gravity o La propuesta, con papeles que fueron menos destacados en su momento, pero que siguen recordándose como películas de culto por los millennial, como es el caso de Prácticamente magia.



Maribel Guardia asegura que su hijo la salvó de morir en el mar

La actriz Maribel Guardia, en una reciente entrevista, contó cómo cree que su hijo la salvó en una ocasión en que perdió el equilibrio y se cayó mientras se encontraba meditando en el mar. La cantante relato que miro ese momento como una señal de protección de su hijo. "Yo creo que Julián me salvó desde arriba, que dijo: '¿Qué haces mamá?' y me salvó", expresó.

