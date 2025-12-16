Mauricio Ochmann rompe el silencio sobre estado de Aislinn Derbez tras cirugía y muerte de su madre

Ciudad de México.- El reconocido actor mexicano, Mauricio Ochmann, en una reciente entrevista para Sale el Sol y otros medios de comunicación, rompió el silencio y reveló cómo está el estado de salud de su exesposa, la presentadora y también actriz, Aislinn Derbez, después de que se confirmara que tuvo una cirugía, además de hablar de su estado anímico por la muerte de su madre, la actriz de doblaje Gabriela Michel.

Como se sabe, el pasado miércoles 10 de diciembre, la actriz de La Casa de las Flores confirmó que estaba en el hospital al compartir una fotografía en la que aparece en cama y canalizada, revelando que fue operada. Ante esto, Eugenio Derbez declaró que no era nada grave y estaba bien, pero debía de entrar al quirófano debido a que tenía pendiente esa operación, y ya estaba recuperándose en calma.

Por su parte, Ochmann, que estuvo casado con la actriz de Entre Paredes, declaró que mantiene una cercanía de sana paz con su ex por el bien de su pequeña en común y por eso sabe que su estado de salud está bien que ya está en casa con su pequeña y se recupera favorablemente, aunque se negó a dar detalles de su situación: "Bien (el estado de salud de Aislinn Derbez), tenemos una cercanía muy bonita y está bien".

De la misma manera, declaró que con todo lo que ha estado atravesando en los últimos meses, solo puede decir que estaba viviendo un proceso muy personal del que solo ella puede hablar, por lo que él no puede decir más que Aislinn está bien y ha retomado su agenda: "Estaba viviendo su proceso, pero está todo muy bien. Está muy sana, muy contenta. Ya está con Kai (su hija), ya están juntas. Todo muy bien".

Finalmente, al ser cuestionado que pensaba de las críticas a su exsuegro y excuñado, Vadhir Derbez, por no haberle dejado un mensaje en redes sociales por la partida de su madre, consideró que era una tontería.

Mauricio Ochmann REVELA si APOYÓ a Aislinn Derbez por la MU3RT3 de su madre, Gabriela Michel. ¿Qué OPINAS de sus declaraciones? #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/FaxHN8nGB6 — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) December 16, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui