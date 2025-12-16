Rosalía estrena videoclip de 'La Perla' y deslumbra con esgrima, patinaje y simbolismo

Ciudad de México.- La cantante Rosalía lanzó oficialmente el videoclip de 'La Perla', uno de los sencillos más destacados de su álbum 'Lux'. El estreno se realizó el 15 de diciembre de 2025 a través de su canal oficial de YouTube, sorprendiendo a sus seguidores con una propuesta visual potente que acompaña a uno de los temas más comentados de su nueva etapa artística.

'La Perla', enviada a radios como el segundo sencillo del álbum el 5 de diciembre de 2025, se ha consolidado rápidamente como una de las canciones más exitosas de 'Lux'. El tema ha logrado posicionarse en los primeros lugares de listas como LOS40 USA durante varias semanas y ha registrado un sólido desempeño en plataformas digitales, confirmando su impacto a nivel internacional.

La cantante lanza el vídeo oficial de una de las canciones más populares de su nuevo álbum

El videoclip muestra a Rosalía en una estética visual audaz y cuidadosamente construida, con escenas que incluyen prácticas de esgrima, patinaje sobre hielo y la presencia simbólica de animales, como perros. Estas imágenes, dirigidas por Stillz, han generado múltiples interpretaciones entre los fans, quienes analizan cada elemento como parte del universo conceptual que la artista ha desarrollado para 'Lux'.

En el plano musical, 'La Perla' destaca por ser una colaboración con el trío mexicano Yahritza y Su Esencia, una fusión que combina pop contemporáneo con elementos del regional mexicano. La canción aborda emociones intensas como el desamor, la traición y el orgullo herido, lo que ha permitido que el tema conecte con audiencias diversas y amplíe el alcance sonoro de Rosalía.

El lanzamiento del videoclip se dio poco después de que la cantante interpretara 'La Perla' en programas internacionales como 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon', donde presentó una puesta en escena inspirada en un cuento clásico. Esta presentación reforzó la percepción del sencillo como una pieza central dentro de la narrativa artística de 'Lux'.

El estreno del video reavivó rumores sobre la posible dedicatoria de la canción. En redes sociales, seguidores han especulado que 'La Perla' podría estar inspirada en una relación amorosa del pasado, particularmente en el contexto de la ruptura de Rosalía con Rauw Alejandro. Las metáforas de traición, confrontación emocional y cierre de ciclos presentes en la letra han alimentado estas teorías, aunque la artista no ha confirmado ni desmentido ninguna interpretación.

Otros fans consideran que el tema no está dedicado a una persona específica, sino que forma parte del relato conceptual de 'Lux', un álbum que explora la transformación personal, la desilusión y la reconstrucción emocional desde una perspectiva más universal. Esta ambigüedad ha sido clave para mantener viva la conversación en torno a la canción.

Con el estreno de 'La Perla', Rosalía no solo refuerza el impacto de 'Lux', sino que vuelve a posicionarse como una de las artistas más influyentes en la evolución del formato audiovisual dentro del pop contemporáneo. El lanzamiento también impulsa la expectativa de su gira mundial 2026, mientras el sencillo continúa generando debate, análisis y millones de reproducciones en todo el mundo.

LA PERLA - Vídeo oficial ya disponible ROSALÍA ft. Yahritza y su esencia uD83CuDFA5

uD83DuDC49 https://t.co/sbNGEUbXym pic.twitter.com/J5E9lHn24L — Sony Music C.A. (@sonymusicca) December 15, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui/Agencia México