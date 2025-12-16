¿Se divorcia de Meghan Markle? Tras rumores de separación, Príncipe Harry volvería a la Realeza

Londres, Reino Unido.- Todo parece indicar que el Príncipe Harry si se encuentra dispuesto a dejar a la polémica exactriz estadounidense, Meghan Makle, debido a que después de que de desatara nuevos rumores de divorcio, se dice que sí estarán en proceso de separación, ya que al parecer el exroyal volvería a la Realeza como otro miembros más, ¿acaso sí se separarán tras ocho años juntos.

En el año del 2020, Meghan y Harry dieron comienzo al tan polémico Megxit, como fue denominada su salida de los miembros senior de la Corona británica, bajo la consigna de que querían una independencia financiera, social y laboral, para apoyar organizaciones que ellos elijan. Ambos afirmaron que querían vivir libres, sin beneficios económicos, pero, exigieron que se le siguiera pagando su seguridad con dinero de los contribuyentes británicos, incluso fuera de su país, hecho que el comité ha denegado en más de una ocasión.

Pais ?????? Príncipe Harry e Meghan Sussex pela lente de Misan Harriman. pic.twitter.com/8g1rFHW051 — Paloma (@Palomapeonies) December 11, 2025

Fuentes cercanas aseguran que el duque de Sussex estaría considerando llevar a sus hijos, Archie y Lilibet, a Inglaterra en visitas regulares para que convivan con la familia real,

“Esta es la señal más clara hasta ahora de que Harry está preparando el terreno para pasar mucho más tiempo en Gran Bretaña, posiblemente incluso estableciéndose aquí”, detalló un informante de alto rango del Palacio.

EL PRÍNCIPE harry que enfrentó a su familia, renunció a sus derechos de realeza, aceptó que su mujer públicamente criticara a su abuela y tíos, se dejó avergonzar públicamente por ella corrigiéndole en público, acaba de anunciar su proceso de DIVORCIO con Meghan Markle, para… pic.twitter.com/WnqePUPwE8 — La Abuela García®™ (@rthur013) December 5, 2024

Fuente: Tribuna del Yaqui