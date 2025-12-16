Sonorenses brillan en Forbes: Andrés Johnson, Lupita Villalobos y Robegrill entre los Top Creators 2025

Hermosillo, Sonora.- En 2025, la revista Forbes México sorprendió al incluir a influencers sonorenses en su listado anual Top Creators 2025. Uno de ellos es el carismático hermosillense Andrés Johnson, pero eso no es todo, ya que también destacan a Guadalupe Villalobos Beltrán, mejor conocida en el mundo de las redes sociales como Lupita Villalobos, del pódcast Las Alucines.

Otro de los personajes que figuran en la lista es Roberto Morales, quien a sus 23 años cuenta con más de tres millones de seguidores en Instagram; mientras tanto, en TikTok ya supera los 16 millones de personas que disfrutan de sus videos de cocina y contenido gastronómico en general. De hecho, no es la primera vez que aparece en esta popular revista especializada en negocios y finanzas, ya que también fue incluido en la edición del Top Creators 2024.

Con el paso del tiempo, los creadores de contenido se han convertido no solo en piezas fundamentales para sus países, sino también en referentes internacionales, gracias a la facilidad que tienen de llegar a distintas partes del mundo. Esta ventaja se la brindan herramientas tecnológicas como las plataformas YouTube, TikTok, Instagram, X (antes Twitter) y Facebook, lo que les permite construir una sólida y fiel audiencia.

Creadores de contenido

Jesús Andrés García Johnson

Andrés Johnson se dedica a crear contenido divertido para sus seguidores y, desde que ingresó a esta área, su popularidad ha crecido notablemente, según Forbes. Hasta la fecha cuenta con alrededor de 8.7 millones de seguidores en TikTok, 5.3 millones en Instagram y 64 mil suscriptores en YouTube. Un dato interesante es que también es emprendedor, pues hace un tiempo abrió su propio negocio de venta de botanas saludables.

Lupita Villalobos y Robegrill

En el caso de Lupita, hace equipo con Kassandra Quezada. Este par de comediantes se convirtió en todo un éxito con su pódcast y canal de entretenimiento, lanzado en 2024. Actualmente poseen más de 3.5 millones de suscriptores en YouTube, 1.3 millones en TikTok y 1.5 millones en Instagram. Por su parte, Robegrill, como ya se mencionó, se desenvuelve en el ámbito culinario, y lo siguen más de 4.2 millones de suscriptores en YouTube.

Fuente: Tribuna del Yaqui