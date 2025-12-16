(VIDEO) Tras el desplome en Toluca, Brincos Dieras reacciona a rumores; ¿estuvo a bordo o era suya?

Ciudad de México.- A partir de la lamentable tragedia ocurrida ayer, tras el desplome de una avioneta privada cerca del Aeropuerto Internacional de Toluca, en la que, de acuerdo con las autoridades, fallecieron al menos 10 personas, comenzaron a circular rumores en redes sociales que señalaban que el controversial comediante mexicano Brincos Dieras viajaba a bordo de la aeronave y que esta era de su propiedad.

Hace un par de horas, el artista se pronunció sobre el tema a través de un video que compartió en su cuenta de Instagram, en el cual explicó que en ningún momento estuvo en el sitio del accidente y que, mucho menos, el avión le pertenecía, ya que el suyo se encuentra desde hace más de un mes en el taller. Asimismo, aprovechó el mensaje para agradecer a todas las personas que se comunicaron con él, pues relató que despertó debido a la gran cantidad de notificaciones que recibió.

"Lo que pasa es que por ahí anda rondando una noticia de que se desplomó un avión allá en Toluca y andan diciendo que era el mío; no, el mío no es, no es de mi propiedad, de hecho, está en el taller desde hace más de un mes", aclaró el payaso. "Estoy muy bien, gracias a la gente que estaba preocupada. En un video dicen que el avión era mío y que fallecieron 10 personas", puntualizó el también creador de contenido.

Brincos Dieras

Avioneta que se accidentó en Toluca

Como te hemos informado en TRIBUNA, en este lamentable suceso se vio involucrado un jet privado con matrícula XA-PRO, el cual había despegado de Acapulco, Guerrero, con destino a Toluca. Sin embargo, la aeronave se impactó contra una bodega cercana a la terminal aérea, lo que provocó que se incendiara. De inmediato, al lugar acudieron corporaciones policiacas y distintos cuerpos de emergencia.

Entre los primeros respondientes se encontraban bomberos, personal del Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM), agentes de seguridad municipal y elementos de la Guardia Nacional. En cuanto a las víctimas, se informó que viajaba una familia y que entre los fallecidos había menores de edad: Raúl, Natalia y Ximena, quienes tenían cuatro, dos y nueve años, respectivamente. Cabe señalar que los adultos fueron identificados como Gustavo, Ilse Lizeth, Raúl y Raúl, de 50, 31, 60 y 31 años de edad, así como Juan Carlos, de 61 años; además del copiloto Walding, de 72 años.

