Violinista de Christian Nodal: ¿Ángela Aguilar o problemas de visa detrás de su ausencia? (VIDEO)

Ciudad de México.- Desde hace unos días circulan fuertes rumores que relacionan a Christian Nodal con una de las integrantes de su equipo, luego de que aparecieran un par de videos en los que, durante un concierto, se les ve muy alegres juntos. La susodicha es la violinista Esmeralda Camacho. De inmediato, los internautas recordaron lo que sucedió en el pasado con Ángela Aguilar y la trapera Cazzu.

En cuanto a los usuarios de redes, lo que más llamó la atención fueron varios clips muy difundidos en TikTok, como es típico en los shows del sonorense. En algunos de ellos aparece en el escenario la hija de Pepe Aguilar; en esta ocasión, supuestamente Esmeralda hizo gestos que parecían de burla, pues compartió algunas sonrisas con su compañera mientras observaba la escena entre Ángela y Christian.

A pesar de todo, se trata solo de un rumor. Para muchos usuarios, esto sería una señal de que el "karma" le llegó a la nieta de Flor Silvestre, pues, como se ha informado en TRIBUNA, desde que comenzaron a salir los enamorados se dijo que Nodal le fue infiel a Julieta Emilia Cazzuchelli, y que la misma intérprete de Qué agonía habría provocado la separación, generando gran malestar entre el público por la presunta amistad que tenía con la argentina, para luego terminar así la relación.

Dicen que Ángela se puso celosa

¿Despidieron a la violinista?

Algunos creadores de contenido e incluso la periodista de espectáculos Inés Moreno aseguran que existe la posibilidad de que el cantautor haya despedido a Camacho por este escándalo. Según los curiosos, a partir del material donde se les captó muy simpáticos, Esmeralda ya no volvió a aparecer en las presentaciones, lo que despertó especulaciones, y muchos creen que Ángela se molestó.

Problemas de visa

Otra de las hipótesis más fuertes es que Camacho podría tener problemas con su pasaporte, algo que no sería extraño, ya que desde hace un tiempo varios famosos han reportado situaciones similares con su equipo de trabajo. Por el momento, los críticos de estos artistas opinan que, en caso de que el despido sea real, se trata de un movimiento que, lejos de protegerlos, podría afectar su imagen, ya que solo confirmaría los rumores de infidelidad.

Fuente: Tribuna del Yaqui