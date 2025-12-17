Ciudad Obregón, Sonora.- La música mexicana se vistió de luto la tarde del 12 de diciembre del 2021 cuando dejó de existir el cantante Vicente Fernández, noticia que conmocionó al mundo del espectáculo y a un país entero.

La noticia del fallecimiento del 'Charro de Huentitán' fue publicada por TRIBUNA, en la que se le dedicó casi toda una página y se mostraba parte de su discografía, que inició desde el año de 1967, con el disco 'La voz que usted esperaba'.

En esa publicación de hace casi cuatro años, esta casa editorial reconoció algunos de los logros más importantes del querido 'Chente', como sus dos premios Grammy, ocho Grammy latinos, 14 premios Lo Nuestro y su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, por mencionar algunos de los tantos que cosechó a lo largo de su carrera artística.

60 años, 60 historias: El día que los mariachis callaron

¡Sigue siendo el rey!

A pesar de su muerte, la música de Vicente Fernández sigue vigente con sus grandes éxitos desde hace varias décadas y gracias a que material inédito salió con lanzamientos póstumos.

La familia del intérprete de 'Volver, volver' sigue con su legado y su influencia cultural, por lo que el apellido Fernández continúa siendo referente en la música ranchera.

'A su manera'

La vida del cantante fue marcada por su afición a la música y a las mujeres; sin embargo, fue su esposa Cuquita el gran amor de su vida, con la que estuvo casado por 58 años hasta el momento de su partida.

Después de su retiro de la música, en su rancho 'Los 3 Potrillos' recibía durante horas la visita de admiradores de todas las edades, con quienes se tomaba fotografías y les compartía algunas anécdotas.

El adiós

Vicente Fernández fue hospitalizado en varias ocasiones de ese 2021, como el 9 de agosto; sin embargo, en el mes de diciembre su salud se fue deteriorando y una falla multiorgánica complicada por otro padecimiento desencadenó su muerte.

Hoy celebramos la historia que comenzó hace 60 años. TRIBUNA ha contado lo que importa, ha dado voz y ha acompañado cada capítulo de nuestra comunidad uD83DuDDDE?



Gracias por acompañarnos: Nuestras páginas, tus historias uD83DuDCF0#SiempreContigo #TribunaSonora #TribunadelYaqui #60Aniversario pic.twitter.com/BSKwBK5ulb — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 5, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui