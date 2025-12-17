Alerta en Telemundo: Hospitalizan a Gary Centeno por un agresivo virus tras participar y ganar 'La Isla'

Ciudad de México.- El actor costarricense Gary Centeno fue hospitalizado tras presentar complicaciones respiratorias que encendieron las alarmas entre sus seguidores, a pocas semanas de haberse coronado campeón de La Isla: Desafío Extremo. La actriz Lorena del Castillo, pareja del famoso, confirmó que él está en aislamiento mientras se recupera de un virus grave que lo afectó después de regresar del mencionado concurso.

¿Por qué Gary Centeno fue hospitalizado de emergencia después de ganar La Isla: Desafío Extremo?

Su esposa compartió en su Instagram que los dos acudieron de emergencia al hospital luego de que Gary Centeno registrara alarmantes niveles de oxigenación por debajo de 85, una cifra considerada de cuidado por los médicos. Ante el riesgo, el también exconcursante de realitys en TV Azteca recibió atención inmediata.

Gary Centeno ganó 'La Isla: Desafío Extremo'

De acuerdo con Lorena del Castillo, los doctores recomendaron aislamiento total y monitoreo constante de la oxigenación, mientras su cuerpo responde al tratamiento. Aunque el diagnóstico no fue detallado, sí aclaró que se trataba de un bicho respiratorio, lo que generó preocupación entre los fans del programa de Telemundo fue la imagen que Lorena compartió de Gary con un oxígeno mientras estaba en la cama de un hospital.

La actriz explicó que la evolución del famoso está siendo favorable, lo que le permitía atravesar los problemas de salud con mayor tranquilidad. Por su parte, Centeno compartió que adquirió un virus agresivo, aunque no especificó si fue en la Ciudad de México o en República Dominicana, sitio donde se llevaron a cabo las grabaciones del reality de Telemundo.

Por otra parte, el ganador de La Isla tranquilizó, a sus seguidores y aseguró que su evolución ha sido positiva y tras ser estabilizado fue enviado a casa. "Muchas gracias, me encuentro mejor. Tanto tiempo aislado y en la naturaleza y luego llegar a la Ciudad de México en donde hay mucha contaminación y yo que tengo problemas en las vías respiratorias, me afectó y además pesqué un virus agresivo. Poco a poco a salir adelante. Gracias por su preocupación", escribió en una historia de Instagram.

Gary Agradeció a sus fans

Fuente: Tribuna del Yaqui