Ángela Aguilar se pronuncia cómo nunca a infidelidad de Christian Nodal con violinista; ¿si la despidió?

Ciudad de México.- La polémica cantante del regional mexicano, Ángela Aguilar, recientemente a través de sus redes sociales habría tomado la decisión de pronunciarse sobre la presunta infidelidad de su esposo, el cantante de origen sonorense, Christian Nodal, aparentemente con su violinista, ¿acaso sí la despidió?

Hace un par de horas, una joven a través de su cuenta de TikTok, compartió un video de un concierto que brindó el creador de Adiós Amor, en el que se le puede ver como le da de su botella de tequila a una de las violinistas que formaba parte de su equipo musical, y poco después otro en el que Ángela está sobre el escenario y le da un beso en los labios al cantante sonorense, siendo tomado como su manera de reafirmarse como la esposa,

Ante esto, la influencer que compartió el mencionado video, resaltó la parte en la que la violinista hace gestos como de burlas hacía el beso de los intérpretes de Dime Cómo Quieres, asegurando que esto sugeriría celos por una relación extramarital entre el sonorense y la mujer antes mencionada. Pero ahí no acabó el escándalo, pues pocos días después, en un nuevo concierto del yerno de Pepe Aguilar, la música no estuvo presente, y comenzó el rumor de que Ángela la habría despedido, mientras que otros, afirmaron que en realidad fue porque no pudo viajar a Estados Unidos por problemas con su visa.

@panchajustpancha Christian Nodal y Ángela Aguilar entre momento incómodo con las violinistas de Christian Nodal ? original sound - panchajustpancha

Como se costumbre, el intérprete de Ya No Somos Ni Seremos, no hizo comentarios, pero por su parte, Ángela sí empleó su cuenta de Instagram para compartir una historia con Christian y la noticia de la infidelidad, dejando en claro que está más enamorada que nunca: "El amor es muy complicado, pero a la vez muy hermoso. Jamás dejaré que alguna persona quiera separar algo que estoy construyendo con amor y que nos costó sostener", externó etiquetando a Nodal.

Finalmente, aseguró que ella no va a dejarse llevar por los chismes en redes sociales, y siempre va a estar del lado de su esposo, por lo que no permitirá que los separen: "Jamás dejaré que se metan en este amor sincero, yo soy como mi abuela, Flor Silvestre". Cabe mencionar que tras publicar esto, la intérprete de Gotitas Saladas lo eliminó casi de inmediato y no ha salido a dar explicaciones al respecto.

Ángela y su mensaje a Nodal. Instagram @tvnotas

