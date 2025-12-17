Arturo Carmona apoya a Melenie al desaprobar relación de Alicia Villarreal y agradece a Cruz Martínez

Ciudad de México.- El reconocido actor de melodramas y presentador mexicano, Arturo Carmona, en una reciente entrevista, volvió a dar un duro golpe a su exesposa, la cantante de banda, Alicia Villarreal, pues acaba de salir a agradecer a Cruz Martínez el siempre estar cuidando de su hija, Melenie Carmona. De la misma manera, el también empresario, dejó en claro su apoyo en la desaprobación que siente la joven cantante en ascenso, sobre la nueva relación de su madre con Cibad Hernández.

Como se sabe, después de todo el drama que se desató entre madre e hija, cuando salió a la luz que Melenie dejó de seguir en Instagram en la reconocida artista, apodada como 'La Güerita Consentida', y los ataques sobre Carmona que la ha apoyado, Cruz salió a dejar en claro que el expresentador de Hoy fue un padre presente, que siempre dio pensión y no abandonó ni física ni emocionalmente a su hija, además de exhibir mensajes de Alicia de hace un año, en el que le agradece a él, parte de su éxito laboral.

Ante esto, Arturo en entrevista para Venga la Alegría y otros medios de comunicación, afirmó que agradecía a Cruz el ser una "figura importante" para Melenie, el que fuera una cabeza de buen ejemplo y que además respetara que él era el padre, y así tener comunicación para que los hijos de ambos estuvieran bien emocionalmente: "Él siempre respetó eso, siempre tuvimos esa comunicación para que mi hija en y sus hermanos en temas de salud mental estuvieran siempre bien guiados y bueno, tengo mucho que agradecerle a Cruz".

De la misma manera, señaló que los mensajes que exhibió el productor de Los Kumbia Kings, tienen una razón de ser y que eso debía de servir como prueba de que hay cosas que la gente no sabe, pero que sí existen dentro del círculo familiar, y que tal vez jamás se vean: "Siempre hay cosas que no se saben, que tal vez no se sepan. Hay cosas muy delicadas, familiares que es difícil poderlas hablar. Hay cosas que, no están en nuestras manos a veces que puedan salir o surgir, pero sí hay cosas que existen y bueno, vamos a ver qué sucede".

Sobre el tema de la joven exparticipante de Juego de Voces y su opinión a la relación de Alicia y Cibad, declaró que él siempre ha querido la felicidad de Villarreal, por ser la madre de su hija, asegurando que Melenie pensaba igual, pero que a veces, por más que su hija apoye a su madre, hay cosas que no puede dejar pasar por alto y en este caso, la joven tiene razón en su oposición: "A mi hija también le importa que su madre sea feliz. Hay cosas tal vez familiares que se han salido de control y cosas que tal vez como hijo uno siente o como expareja también siente que no quiere decir que sea lo correcto, no".

Al final soy su padre, le importo. No, le importa a mi hija que su padre sea respetado, que sea valorado, como también su mamá. Entonces, yo me tardé muchos años en tener una relación, 3, 4 años, no recuerdo cuánto, pero yo creo que yo lo que hubiera hecho es informar a mi hija qué está pasando, hacerla partícipe, porque al final es mi niña y me importa mucho que mi hija sepa qué decisión va a tomar su padre, porque al final esa persona puede convivir con mi hija el día de mañana", explicó sobre el tema de la dinámica de las relaciones.

Finalmente, pidió más empatía para Melenie, señalando que la exvocalista de Grupo Límite, siempre le pidió apoyo con sus hermanos, y aunque su hija lo hizo con amor, hay muchas cosas de por medio que considerarse: "Además, también obviamente a petición de su mamá que le ayudara a cuidar a sus hermanos. Entonces fue algo consensuado. Si era bueno o malo, si fue correcto o no, mi hija siempre lo tomó con mucho amor y con mucho cariño. Los hermanos hoy por hoy aman a mi hija".

Fuente: Tribuna del Yaqui