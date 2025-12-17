Conflicto en show de Bad Bunny: Yeri Mua dice que actriz de Televisa la atacó y promete vengarse (VIDEO)

Ciudad de México. - La reconocida creadora de contenido y cantante de reguetón, Yeri Mua, denunció hace un par de horas una terrible experiencia que vivió durante el concierto de Bad Bunny, al que asistió como invitada en La Casita. La polémica veracruzana relató su vivencia a través de su perfil en Instagram, lo que generó una gran indignación entre su fandom, quienes se molestaron por lo ocurrido.

"Manas, esa vieja de pelo chino durante todo el concierto de Bad Bunny se la pasó empujándome y metiéndome el pie para que me cayera, güey", aseguró la influencer, señalando a una mujer que estuvo junto a ella durante gran parte del espectáculo. Aunque la joven de 24 años mencionó que no conocía a la susodicha, aparentemente se trata de la actriz y conductora mexicana Carolina Miranda Olvera.

En el mismo video, Yeri Mua compartió que la mujer se comportó mal desde el primer momento en que la vio, empujándola constantemente, al grado que la personalidad de internet quedó resentida con la famosa. Por fortuna, no todo fue negativo, ya que la creadora de contenido agregó que quien sí se portó muy bien fue la actriz Samadhi Zendejas, quien al parecer se percató de las acciones de Carolina e intentó que la intérprete de Loquito disfrutara del concierto.

Yeri Mua denunció agresión

Yeri Mua amenaza a su supuesta agresora

"Y la otra vieja, la que les mostré, no sé quién es, pero si estás viendo esto: chingas a tu pu** madre, güey. Pinche vieja pende**, neta", afirmó, para después cuestionar su actitud: "¿Qué necesidad de estarme pegando y empujando durante todo el concierto nomás?". Finalmente, concluyó que la intención de la mujer era hacerla caer "porque quería figurar ahí en el concierto de Bad Bunny". Sin embargo, a la empresaria no le bastó y llegó a amenazarla: "No sé quién sea esa pinche vieja de pelo chino, pero en serio, nomás sepa su nombre y no hombre, la voy a mandar con mi bruja para que le mande una gallina muerta".

¿Quién es Carolina Miranda Olvera?

Carolina Miranda Olvera es originaria de Irapuato, Guanajuato, y se hizo bastante conocida al protagonizar la tercera temporada de la serie de Telemundo Señora Acero, donde interpretó a Vicenta Acero La Coyote. De igual manera, en 2015 formó parte del exitoso reality show La Isla. En fechas más recientes, en 2023, protagonizó las series colombianas de Netflix Perfil falso y Tierra de esperanza, junto a Andrés Palacios.

Fuente: Tribuna del Yaqui