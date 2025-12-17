Eugenio Derbez defiende su postura de no asistir a funeral de madre de Aislinn Derbez: "Es absurdo"

Ciudad de México.- El reconocida actor y productor mexicano, Eugenio Derbez, en una entrevista para Venga la Alegría y otros medios de comunicación, acaba de defenderse de las críticas en redes sociales, asegurando que "es absurdo" que le pidieran ir a darle el último adiós a Gabriela Michel, su expareja. Ante esto, fue contundente al reafirmar su postura que fue correcto no asistir al funeral de la madre de Aislinn Derbez.

Desgraciadamente, el 10 de diciembre de este 2025, la actriz de La Casa de las Flores, confirmó el fallecimiento de su madre, y aunque muchos fans se centraron en darle su más sentido pésame, en redes sociales hubo quienes criticaron severamente a Eugenio por haberse quedad en la premiación de los Emmy's, y no haber publicado en sus redes sociales un mensaje a su hija, ni tampoco que estaba con ella en el último adiós a Gabriela.

Ahora, después de que celebridades como Regina Blandón y Diana Bovio defendieran a la familia de las críticas, ahora, ha sido el propio Eugenio quién ha salido a hablar al respecto. Primeramente, quiso dejar en claro que tras el deceso de la actriz de doblaje y su cirugía, se encuentra bien y se está recuperando de todo lo que ha tenido que atravesar este mes: "Está bien, la voy a ver mañana, sé qué está estable, pero sí le pegó muy duro, fue un mes muy duro para ella en muchos aspectos, pero está bien, afortunadamente, es una mujer muy fuerte que traba en ella constantemente".

De la misma manera, el actor y productor de La Familia P.Luche, declaró que él no asistió al funeral porque no tiene un motivo para estar, ya que no era pareja de Gabriela, ella tenía su esposo y su familia, y él, no tenía porque dejar un evento en Nueva York para viajar a México a un funeral, en el que realmente no tenía cabida: "De entrada, yo me enteré de esto cuando estaba en el evento, estaba en Nueva York, o sea, yo ya no tenía una relación con su mamá, ella ya tiene un esposo, que voy a tener que salirme de un evento para viajar a México, es absurdo lo que la gente quiere".

¿Victoria Ruffo NUNCA tuvo una BUENA RELACIÓN con Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez? #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/8vuf4fkYzP — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) December 15, 2025

De la misma manera, afirmó que él sí llamó a la presentadora de La Magia del Caos, y que ha estado en contacto con ella muy de cerca, pero no es que vaya a tener que estar publicando en sus redes sociales lo que haga o no, porque no es necesario y porque además, de seguro lo criticarían por hacerlo: "Yo tuve una llamada con mi hija inmediatamente, pero no lo ando publicando, no, son cosas personales, y hay gente que lo hace, pero también la critican por exhibicionista, entonces, uno nunca queda bien en las redes sociales".

Las redes sociales lo exacerban, y peor de todo, luego también, los medios lo retoman, y entiendo, a veces no hay notas y dicen bueno 'las redes', que a veces son 3 señoras que opinaron algo, y los medios sacan la nota de las 3 señoras y las hacen famosas", agregó Eugenio.

Finalmente, el actor de CODA, afirmó que él, Vadhir Derbez, José Eduardo Derbez y toda la familia, está al pendiente de Aislinn que no la han dejado, destacando que no lo publican porque no es necesario hacerlo, que ella sabe que puede contar con ellos eso es todo lo que importa: "Está muy apoyada, ha tenido mucha contención, hemos estado todos alrededor de ella, toda la familia, no lo publicamos pero sí estamos cuidándola mucho".

