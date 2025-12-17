Exintegrante de 'Hoy' responde a actriz de Televisa por acusarlo de no dar manutención a su bebé en 'VLA'

Ciudad de México.- El reconocido exintegrante de Hoy y futbolista, Silverio Rocchi, acaba de brindar una entrevista para Venga la Alegría, en la que acaba dejó en claro que es un padre presente y responsable, dándole una contundente respuesta a la actriz de Televisa con la que tuvo un romance, Anahí Fraser, de supuestamente ser ausente y de no dar manutención a su pequeña en común, incluso de no querer reconocerla.

Fraser, a inicios de este 2025, durante una entrevista para el programa Hoy, aseguró que Rocchi desde que se enteró que estaba embarazada, no quiso estar presente en su vida, que jamás estuvo para ella pese a que lo buscó varias veces embarazada, y que cuando nació su hija, Sia Fraser, no la conoció hasta el segundo día, y no la acompañó a registrarla, por lo no le puso sus apellidos, además de que tampoco le ayudó de manera económica, por lo que tuvo que poner una demanda para la manutención.

Se hizo un acuerdo, que me costó mucho con abogados, que él no aceptó pese a la mínima cantidad que él ofrecía, yo acepte esa mínima cantidad para que él con acciones demostrara que quiere ser papá de mi hija Sia y no, no quiere", aseguró Fraser.

Ahora, en una entrevista para el matutino de TV Azteca, Silverio, que actualmente forma parte de la obra de teatro, Perfume de Gardenias, declaró que no le presta atención a las críticas o ataques de los demás, pues está tranquilo con él mismo y con sus hijos, que son los importantes para él: "Yo no me engancho, uno sabe quién es y mientras mis hijos sepan quién es su papá lo demás no importa. Los que somos padres sabemos que es nuestra responsabilidad proveer, que es cumplir y eso abarca que no veamos a nuestros hijos y nos llamen malos padres, que no estamos".

Ante esto, el exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, declaró que un padre no siempre tiene que estar a un lado del hijo, sino que deben de demostrar que siempre van a estar ahí cuando se necesite y que verán por ellos en todas las maneras posibles a lo largo de su vida: "Pero un padre no tiene que estar siempre, ellos saben que ahí va a estar, un padre es el que provee, que da todo por los hijos, mis hijos saben quién soy, ellos se meten al Internet y ven esto y dicen 'esto es mentira papi, sabemos quién eres y te amamos'".

Finalmente, el exparticipante de Guerreros 2020, dejó en claro que por su parte, él se siente realizado personalmente y que no le debe a nadie, afirmando que aunque no pasará Navidad con sus pequeños, espera que sí los tenga a todos reunidos para Año Nuevo: "Mi parte personal está resuelta, mis hijos van a pasar la Navidad con sus mamás, estoy viendo para tenerlos en Año Nuevo, a lo mejor a la chiquita me cuesta verla más por cuestiones de logística, pero siempre cumplo como padre

Silverio Rocchi responde a las acusaciones en su contra de presuntamente ser deudor alimenticio de su hija.



Fuente: Tribuna del Yaqui