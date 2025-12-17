Hijo de Pedro Torres revela crisis de salud del productor de Televisa tras padecer ELA: "Está delicado"

Ciudad de México.- El productor Pedro Antonio Torres, que es hijo del reconocido empresario mexicano, Pedro Torres, durante un evento que se brindó en honor a su padre, decidió dar una breve entrevista en la que reveló crisis de salud del también productor de Televisa, afirmando que lamentablemente sí "está delicado", después de haberse confirmado su padecimiento de ELA, enfermedad neurológica incurable.

Como se sabe, en agosto de este 2025, se dijo que el productor de Big Brother, por desgracia, fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad del sistema nervioso que afecta a las neuronas del cerebro y de la médula espinal, la cual no tiene cura y es degenerativa. En los últimos meses, además de confirmarse dicho padecimiento, se ha especulado de su muerte, se ha dicho que la enfermedad avanza con rapidez

Ahora, el hijo que tuvo al lado de la actriz y cantante mexicana, Lucía Méndez, durante un evento para honrar a Torres, brindó un entrevista para Televisa Espectáculos, en el que fue breve al declarar que sigue delicado, pero bien, rodeado de la familia que lo ama y todos están unidos, apoyándolo y apoyándose mutuamente como familia por su bien: "Bien, gracias, está delicado pero bien, estamos juntos en familia, estamos contentos, gracias a Dios, estamos orando, estamos unidos y estamos en familia".

PEDRO TORRES, el ex esposo de LUCÍA MÉNDEZ y padre de su hijo PEDRO ANTONIO, ha comenzado a despedirse de familiares y amigos pues a sus 72 años ha sido diagnosticado con ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA, enfermedad degenerativa incurable. Podría durar entre 12 y 15 meses. pic.twitter.com/oVtBaOR3ll — Doña Carmelita (@CarLon_2020) August 26, 2025

Sobre el tema que Pepillo Origel y otros periodistas anunciaron el deceso del productor en redes sociales, no quiso hablar al respecto, y solamente confesó que en los últimos días, su estado de salud sí se ha visto comprometida de forma severa, señalando que aunque está bien dentro de lo que cabe, su enfermedad sí está avanzando de manera considerable, aunque evitó dar detalles sobre el tema médico.

Por su parte, la actriz de El Extraño Retorno de Diana Salazar, declaró que para todos ha sido complicado, y aunque Pedro se mantiene estable no está tan bien como se puede imaginar la gente, por lo que señalan que es muy doloroso para todos, incluso para ella pues aunque no estén juntos siempre será el amor de su vida y el padre de su hijo: "Está estable, no precisamente está como piensa la gente, pero sí es muy doloroso para mí. He llorado mucho… porque es un hombre que marcó mi vida, es el amor de mi vida, es el padre de mi hijo".

uD83DuDDE3? Pedro Torres Méndez compartió el estado de salud de su papá tras ser diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica. El hijo del productor aseguro que pese a que se encuentra delicado esta bien, " Estamos juntos en familia, estamos contentos, gracias a Dios" señalo. pic.twitter.com/8Yi0JvSCZG — Televisa Puebla (@TelevisaPuebla) December 17, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui