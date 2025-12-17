Horóscopos Nana Calistar HOY JUEVES 18 de DICIEMBRE: Mensaje especial de los astros para tu signo

Ciudad de México.- Este jueves 18 de diciembre de 2025 el universo baja tantito la intensidad después de la sacudida, pero no creas que es para dormirse. Con el Sol en Sagitario, la energía ahora invita a reacomodar el desastre, aprender de los errores y volver a creer en ti, aunque vengas medio golpeado por lo que pasó días atrás. En el tarot, la carta que rige esta jornada es La Estrella, una señal clara de sanación, esperanza y segundas oportunidades. Por esta razón, Nana Calistar manda un mensaje directo: deja el rencor, no te castigues por lo que ya pasó y entiende que lo vivido fue lección, no condena.

Aries

Bájale dos rayitas al coraje, no todo es personal. Este jueves es para recomponer errores y pedir disculpas si la regaste. En el amor, alguien espera un gesto tuyo. En el trabajo, se acomodan cosas que te tenían de malas.

Tauro

La calma regresa poco a poco, pero tú sigues aferrado al enojo. Suelta. En el dinero, mejora una situación que te tenía con pendiente. En el amor, alguien te demuestra con hechos, no con palabras; aprende a valorar eso.

Géminis

Comunicación clara y sin rodeos. Hoy se arregla un malentendido si hablas con honestidad. En el amor, deja de marear y define qué quieres. En lo laboral, buenas noticias si te organizas.

Cáncer

Día para sanar y cerrar heridas emocionales. No cargues lo que no te toca. En el amor, te conviene hablar desde el corazón y no desde el drama. En la familia, se aclaran asuntos pendientes.

Leo

Te toca bajar el orgullo y aceptar que no siempre tienes la razón. En el trabajo, reconocimiento por un esfuerzo reciente. En el amor, si quieres atención, también aprende a darla.

Virgo

Las cosas empiezan a tomar orden, justo como te gusta. Buen día para planear, acomodar pendientes y pensar en el futuro. En el amor, menos exigencia y más detalles sinceros.

Libra

El equilibrio vuelve, pero solo si dejas de complacer a todos. Decisiones importantes en lo emocional. En el amor, alguien quiere claridad; dásela. En el dinero, cuida gastos hormiga.

Escorpión

Sanación profunda y liberación emocional. Hoy entiendes por qué pasaron ciertas cosas. En el amor, se fortalece una relación si sueltas celos. En el trabajo, confía más en tu intuición.

Sagitario

El ánimo mejora y regresa la motivación. Buen día para retomar proyectos y creer en tus planes. En el amor, alguien te apoya más de lo que crees; deja de huir.

Capricornio

Reconstrucción y nuevas bases. Aprendes de errores recientes. En el trabajo, se abren oportunidades si muestras constancia. En el amor, baja la guardia y permite que alguien se acerque.

Acuario

Día de claridad mental. Decisiones que te traen paz. En el amor, una conversación sana algo que estaba roto. En el dinero, evita gastos impulsivos aunque andes de buenas.

Piscis

Sensibilidad a flor de piel, pero bien canalizada. Hoy te sientes más ligero. En el amor, se renueva la esperanza. En el trabajo, confía en tu talento y no te minimices.

