Hospitalizan a Yolanda Andrade tras recaída, hijo mayor de Yahir deja las drogas y más en Top 3 Espectáculos

Ciudad Obregón, Sonora.- A continuación te mostraremos la edición más reciente del Tribuna Top 3 Espectáculos. En el resumen de este miércoles 17 de diciembre, la famosa conductora Yolanda Andrade está hospitalizada desde hace varios días tras sufrir una recaída en su estado de salud.

Hijo del cineasta Rob Reiner enfrenta dos cargos por el homicidio de sus padres

Dos días después de que Rob Reiner y su esposa fueron encontrados sin vida a causa de aparentes heridas de arma blanca en su hogar, su hijo Nick de 32 años, será acusado por ambas muertes. Los fiscales planean presentar dos cargos de asesinato en primer grado con circunstancias especiales de múltiples asesinos e incluirán una acusación especial de que utilizó un arma peligrosa para el crimen.

Hijo mayor de Yahir se aleja de las drogas y ahora vende aguacates

Tristán, el hijo mayor del cantante Yahir, ha optado por reconstruir su vida, alejándose de las adicciones y emprendiendo actividades como la venta de aguacates, mientras retoma su pasión por la música. El joven, que en el pasado enfrentó una etapa oscura marcada por adicciones y distanciamientos familiares, vive ahora un capítulo distinto, acompañado por su padre y enfocado en reconstruir su vida.

Hospitalizan a Yolanda Andrade luego de recaída

La famosa conductora Yolanda Andrade está hospitalizada desde hace varios días tras sufrir una recaída en su estado de salud; se sabe desde hace tiempo que Andrade padece dos enfermedades degenerativas. Hasta el momento, ni la sinaloense ni su familia han emitido un comunicado oficial. Mientras tanto, colegas, seguidores y figuras del medio continúan enviando mensajes de apoyo, a la espera de información clara y confirmada sobre su estado de salud.

