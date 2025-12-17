Majo Aguilar se niega a hacer dueto con Christian Nodal; esto dice de infidelidad a Ángela Aguilar

Ciudad de México.- La reconocida cantante del regional mexicano, Majo Aguilar, en una reciente entrevista para Sale el Sol y varios medios de comunicación, fue contundente al negarse a hacer un dueto musical al lado de su primo político, el también cantante de origen sonorense, Christian Nodal, además de que reaccionó a la supuesta infidelidad del joven intérprete a su prima, Ángela Aguilar.

En la alfombra roja de la presentación del filme Un Hombre Por Semana, reporteros le cuestionaron a Majo por la boda de los famosos intérpretes de Dime Como Quieres, declaró que no puede decir nada, porque no sabe nada, destacado que solo les desea amor y felicidad siempre, asegurando que se quiere mantener en ese 'mood': "A mí me gusta hablar de mí, no es por algo egoísta sino porque si se fijan, cuando me preguntan no solo de mi prima, cuando me llegan a preguntar de cualquier otra persona, yo les digo: 'No me meto', porque no me corresponde y porque no me gusta hablar de la vida de nadie más, más que en mis proyectos y en mis cosas", agregó.

Pese a que señaló que no sabe nada sobre los planes del intérprete de Ya No Somos Ni Seremos, confirmando así que no hay relación cercana con ellos, se le dijo si pensaría en hacer dueto con el esposo de su prima, Majo inmediatamente destacó que la respuesta a esa pregunta era más que evidente para todos, que no era necesario responder: "Ay, mi vida hermosa. Yo creo que tú respóndete solita. En buena onda, creo que es algo obvio, pero todo bien, todo chido y todo amor para todos, todo bonito".

Insistentes con el tema al rededor de la hija de Pepe Aguilar, quisieron saber su opinión ante el supuesto amorío del sonorense con su violinista, y como sostuvo en sus declaraciones pasadas, la intérprete de No Voy A Llorar, se negó a dar una opinión o responder sobre su primo político: "Muchachos, no les voy a responder nada, mi mensaje también es: ‘No hablo de otras personas porque la verdad mi carrera la he hecho con mucho amor, y con respeto, y con congruencia’. Entonces eso sería muy incongruente que ahorita me pusiera a hablar de otras personas

Sobre el tema de Emiliano Aguilar una vez más hablando de la familia Aguilar y haber arremetido contra su tía, Marcela Rubiales, Majo aseguró que lo quiere mucho y con su primo está todo bien: "Lo queremos mucho y siempre el amor por delante, ¿no? Siempre el amor por delante y el desear para todos lo mejor. A Emiliano lo queremos y todo bien". Finalmente, confirmó colaboración con Mariana Seoane para el 2026, y agregó que cierra este 2025 agradecida por todo lo vivido, bueno o malo.

Fueron muchas cosas muy hermosas que, si me hubieran dicho que todas las cosas que iban a pasar este año no me lo hubiera creído, o sea aparecer en la portada de Forbes. O sea, eso para mí es algo que jamás hubiera imaginado. Cantar con Lila Downs en el Auditorio. El Zócalo, todos los shows que tuve durante todo el año, pues lo hicieron con una gratitud tremenda. Muy agradecida", concluyó.

Majo Aguilar DESCARTA colaborar con Christian Nodal por OBVIAS razones. ¿Cuál crees que haya sido la razón? #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/2O32lDUQNY — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) December 17, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui