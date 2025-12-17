¿Quién gana HOY la Batalla Colosal en 'Exatlón México'? Él ganaría Medalla Varonil este 17 de diciembre

Ciudad de México.- Todo parece indicar que en el Exatlón México las cosas van a estar muy intensas entre los rojos y los azules, debido a que se ha visto que ambos equipos estarían muy presionados para ganar, y según los spoilers de este miércoles 17 de diciembre del 2025, se complicarán las dinámicas, además el equipo que podría ser el ganador de la Batalla Colosal, y también el atleta que va a alzarse en tiempo ante sus compañeros y colgarse la Medalla Varonil.

En los adelantos que día a día comparten en páginas de spoilers, se dice que los azules no van a pasar por un gran momento en el reality deportivo de TV Azteca, debido a que podrían estar desanimados ante el accidente que sufrió Ernesto Cazares durante el Duelo de los Enigmas, además de que seguirían pasando por una mala racha ante el bajo rendimiento que están mostrando sus dos líderes, Koke Guerrero y Evelyn Guijarro.

En base a esto, aunque no se sabe en concreto quién se colgará la Medalla Varonil, la cual es la doceava para los hombres, pese a que esta semana es de eliminación femenil, y le da una vida extra a quien la porte en los Duelos de Eliminación, se ha dicho que por estadísticas es muy probable que los azules vayan a perder esta presea, y sea uno de los rojos más fuertes la que se la llevarán, como Mario 'El Mono' Osuna, o incluso una vez más Humberto Noriega.

Todos nos quedamos fríos con el accidente de Neto, veremos que dicen los médicos uD83EuDD7A. Los hombres lucharán por la Medalla Varonil uD83CuDFC5 y después todos a la Batalla Colosal.uD83DuDD25#ExatlónMéxico uD83DuDC9AESTA NOCHE a las uD83DuDD567:00 PM, por Azteca UNO. uD83DuDCFA pic.twitter.com/EHLQ8rekpp — Exatlón México (@ExatlonMx) December 17, 2025

Con respecto a la Batalla Colosal, se ha dicho que el premio va a ser muy grande, ya que se habla de que será el boleto para un concierto o un viaje internacional, y que al parecer, el color del equipo que lo ganaría, sería nuevamente para el equipo de Mati Álvarez que estarían más motivados y están creciendo en victorias, lo que significa que el día de competencia se pintaría completamente de rojo.

Cabe mencionar que hasta el momento la información externada anteriormente, clasifica como simples especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción, y por ende en realidad el resultado de lo que se ha dicho podría ser completamente diferente y podría pasar que los azules obtengan al menos uno y sean victorias divididas o posiblemente totalmente azules.

Fuente: Tribuna del Yaqui