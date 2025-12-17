Sergio Mayer Mori arremete en contra de Eleazar Gómez y sus "manipulaciones" en 'La Granja VIP'

Ciudad de México.- El reconocido actor y cantante mexicano, Sergio Mayer Mori, al volver a la realidad, y brindar entrevistas para TV Azteca, hace poco no tuvo reparo al momento de arremeter en contra del polémico actor de melodramas, Eleazar Gómez, debido a lo que señala que son unas cuestionables actitudes y sus "manipulaciones" con el público dentro de La Granja VIP, para ser visto como la víctima indefensa.

Durante una entrevista con Venga la Alegría, al hablar sobre sus relaciones dentro del reality show y cómo percibía el tema de Eleazar, Sergio dejó en claro que si el actor de Televisa es la víctima de la semana, es porque él lo buscó desde el día uno y que lo fue cultivando, dándole tanto poder con el público, haciéndose ver como que estaba solo: "Eleazar es la víctima del programa desde la semana uno. Eso fue lo que le dio mucho poder: el 'Ay, pobrecito, está ahí solito'".

El hijo de Sergio Mayer al lado de Bárbara Mori, declaró que las enemistades no se dieron nada más porqué sí, sino porque él mismo movió las fichas para tener problemas con todos, asegurando que nunca se pensó en un 15 contra 1, sino que él mismo con su manera de actuar, de manejarse, fue distanciándose hasta quedar como la víctima: "Nada era porque sí, no éramos 15 personas contra una, todo fue dándose porque él así empezó a actuar. Está cañón que él siga ahí adentro".

¡El plot twist! uD83EuDD2F Sergio Mayer Mori y Eleazar Gómez pasaron todo el día juntos en La Granja VIP. uD83DuDE02 Seguro la gente ya piensa que son un nuevo team. ¡La amistad surge donde menos te lo esperas! uD83EuDD1D#LaGranjaVIP #SergioMayerMori #EleazarGómez #NuevoTeam #Humor pic.twitter.com/RBq2wWFD3M — Los Industriales (@Industrialesmty) December 4, 2025

El actor de Rebelde, serie de Netflix, mencionó que al inicio él trató de mantener una relación de amistad con Gómez, pero que vio muchas actitudes que no le parecieron correctas, como la traición a Sandra Itzel, revelando que sí habían hecho un pacto de unirse y de no nominarse, y al día siguiente la traicionó poniéndola en la línea de fuego: "Al principio intenté tener una buena relación con él, después vi que no era el tipo de persona con el que yo me quería asociar allá dentro. Si se la aplicó a Sandra, que ayer dijimos que íbamos a ser un equipo… ahí me empecé a alejar".

De la misma manera, Sergio mencionó que ya con seis semanas conviviendo con ese estira y afloja con el actor de Atrévete a Soñar lo llevaron a un punto de quiebre en el que sentía que se estaba tomando todo de una manera muy personal, que le afectaba de más, y por eso él mismo habló consigo y canalizó sus emociones, para ya dejar de lado todo lo malo y simplemente enfocarse en su juego y dejar de lado a Eleazar.

Me tomaba muy personal que me levantaba a las 6 de la mañana y él: ‘Vamos a hacerlo, sí’, era como de ‘Ya lo detesto’ y dije ‘No, a ver, ¿cómo que lo detesto? Equis, no me está haciendo nada a mí’, lo acomodé y en vez de llorar, me reía, lo empecé a asimilar desde ese lugar y pude entablar una conversación y relación con él sin tenerlo en esa postura de ‘Me cag...'", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui