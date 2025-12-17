Terror en 'Exatlón México': Atleta roja entra en crisis en plena competencia; no podía ni respirar

Ciudad de México.- De nueva cuenta el terror invadió al Exatlón México, debido a que mientras que estaba a punto de comenzar la competencia, la atleta roja originaria de Baja California, Thayli Suárez, se vio sobrepasada por toda la presión del circuito y sufrió severa crisis que la llevó a ser atendida por el cuerpo médico de emergencia, ya que no podía ni respirar y sus compañeros tuvieron que ayudarla.

El pasado martes 16 de diciembre, en el reality deportivo de TV Azteca, los atletas se prepararon para tratar de ganar el Duelo de los Enigmas y llevarse uno de los tres premios sorpresa. Como cada semana, la pista fue diferente para este juego, y se optó por una en la que colocaron dos tramos de nado un poco largo, lo cual fue un completo shock para Thayli, quién desde que se enteró de que ahí sería la competencia quiso evitar participar.

La atleta mexicana externó antes de la competencia que ella tiene una especie de fobia al nadar, por lo que no es muy buena nadando y teme el poder ahogarse en la piscina del reality, por lo que al ver que debía de nadar como parte de tratar de obtener el Duelo de los Enigmas, comenzó a sentirse mal elevándose poco a poco sus niveles de estrés conforme se acercaba el momento de tener que salir a la pista.

Por más que intentó, la situación fue tan grave que Thayli entró en una crisis de ansiedad tan fuerte que se desplomó a segundos de que comenzara la competencia y Mario 'El Mono' Osuna la sostuvo en sus brazos, mientras que Koke Guerrero gritó por ayuda de los médicos que están al pendiente de todo, por cualquier lesión o crisis como esta, en la que Suárez hiperventilaba y no podía respirar bien, ahogándose en dicha crisis.

Fuente: Tribuna del Yaqui