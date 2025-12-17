Tragedia en TV Azteca: Ganadora de 'Survivor México' da dura noticia; culpa al reality de su cáncer

Ciudad de México.- La reconocida ganadora de Survivor México en su cuarta temporada e influencer mexicana, Esmeralda Zamoral, recientemente brindó una entrevista para TV Notas, en la que reveló una tragedia para TV Azteca, debido a que al confesar la dura noticia de que padecía cáncer de piel, no dudó en señalar como culpable al reality de esa secuela en su estado de salud tras ser participante de este.

Como se sabe, Esmeralda, sorprendió al coronarse en la cuarta emisión de dicho reality de supervivencia y quedar como finalista en la versión de Héroes vs Villanos, pero ahora, ha sorprendido mucho más al revelar que el estar dos temporadas seguidas de dicha emisión, fue un lunar cancerígeno en su oreja derecha: "La dermatóloga me detectó un lunar en la parte de atrás de mi oreja derecha. Una zona donde jamás me iba a percatar de esto. Me dijo: 'Se me hace extraño, porque el lunar es negro. Tu piel es muy blanca y con pecas cafés. O sea, no hay nada negro en ti'".

Ante esto, Esmeralda reveló que la doctora le recomendó quitarle el lunar para descartar el cáncer, por lo que se lo retiraron y le realizaron una biopsia que resultó ser un lunar maligno de solo un centímetro, aclarando que fue un tipo de cáncer leve y solo bastó con retirarlo del área afectada y no causó problemas: "¡Era una manchita! Es decir, no se veía un lunar redondo. Más bien como si alguien hubiera intentado hacerme un tatuaje y de pronto la tinta se corrió. Lo preocupante fue la intensidad del color", explicó.

Ante esto, señaló que debido a este cáncer, debe de tener mucho cuidado de ahora en adelante tomando muchas precauciones para disminuir las probabilidades de alguna recaída en esta enfermedad, que asegura le aterró, pues tiene herencia familiar y sintió que su mundo se le caía: "Ahora debo tener más cuidados, usar bloqueador cada 3 horas, gorras, blusas de manga larga y no exponerme al sol. Además, la doctora me dijo que me vaya olvidando de hacer realities, por el hecho de que se está bajo muchísimo sol. Tengo familiares con esa enfermedad".

Aunque al inicio lo manejó como que fue una de las secuelas que le dejó el reality de la empresa de Ricardo Salinas Pliego, no había forma de comprobarlo: "No estoy segura de que me haya salido a raíz de haber estado en Survivor; sin embargo, existe mucha probabilidad de que sí sea el causante, ya que me expuse al sol 3 meses en 2024, y 4 meses y medio este año. Es muy probable". Finalmente, dejó en claro que no tomara quimioterapias: "No tuve la necesidad, ya que era un cáncer tranquilo. Eso no quita que debo estar en observación cada 6 meses el primer año. Después lo estaré cada año por 10 años. Soy sobreviviente del cáncer y me enfocaré en mi piel".

Fuente: Tribuna del Yaqui