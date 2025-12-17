(VIDEO) Justin Bieber recibe puñetazos mientras Hailey Bieber observa; indignación en redes

Los Ángeles, Estados Unidos. – A pesar de que Justin Bieber se encuentra desde hace tiempo distanciado del mundo del entretenimiento, sigue dando de qué hablar y, por supuesto, en esta ocasión no fue la excepción, ya que en las últimas horas se volvió viral un video publicado originalmente por el medio estadounidense TMZ. En las imágenes se observa al cantante canadiense protagonizando un altercado con un sujeto al interior de un edificio. A continuación, te contamos todos los detalles.

En el video se aprecia al intérprete de éxitos como Let Me Love You y Sorry discutiendo verbalmente; sin embargo, la situación escaló rápidamente a los golpes cuando el hombre comenzó a jalonear a Justin. La molestia entre ambos llegó a tal grado que el sujeto se lanzó contra el famoso, provocando que este terminara cayendo al piso. Cabe destacar que el artista no se encontraba solo, ya que estaba acompañado por su esposa Hailey Bieber, quien observó la escena visiblemente impresionada y, finalmente, se retiró del lugar dejando solo al cantante.

Como era de esperarse, en redes sociales se desató un intenso debate. Para comenzar, muchos usuarios se preguntaron qué había sucedido con los guardaespaldas del exnovio de Selena Gómez, pues les resultó bastante extraño verlo sin alguien que lo protegiera, cuando normalmente siempre va acompañado de escoltas. Asimismo, Hailey también recibió su respectiva reprimenda, ya que varios internautas se mostraron molestos debido a que abandonó a su pareja en medio del altercado.

Justin Bieber peleando

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce el estado de salud de Justin Bieber, ya que ni él ni su equipo de trabajo se han pronunciado públicamente al respecto. De igual manera, sigue siendo un misterio qué fue lo que detonó el enfrentamiento, aunque han surgido un par de hipótesis creadas por los propios fans. Una de las más fuertes apunta a que todo se habría tratado de provocaciones relacionadas con el resultado de un partido de la NBA.

a video is resurfacing of justin bieber in an altercation with hailey watching near by pic.twitter.com/H2SLdKdtZl — sip this ?? (@sipthisteaaaaa) December 16, 2025

Por otro lado, otras versiones señalan que posiblemente el sujeto se acercó al músico para pedirle un autógrafo y, al no obtener una respuesta favorable, reaccionó de manera violenta. Retomando el tema de Hailey Bieber, hay quienes la tachan de cobarde y consideran que debió ayudar al padre de su hijo. "Nunca he estado envuelta en ningún altercado de violencia física, pero creo que, si mi pareja es agredida físicamente sin provocación, vamos a pelear juntos", escribió en Instagram la usuaria @lisadeluca7.

Fuente: Tribuna del Yaqui