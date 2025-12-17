Yolanda Andrade reaparecería tras su hospitalización de emergencia y manda inesperado mensaje

Ciudad de México.- La reconocida actriz y conductora mexicana, Yolanda Andrade, al parecer después de haber sido hospitalizada de emergencia se habría tomado el tiempo para no preocupar a sus millones de fans y mandaría inesperado mensaje al público, a través del periodista mexicano, Jorge Carbajal, sobre su actual estado de salud, ¿acaso se encuentra muy grave?

El pasado lunes 15 de diciembre, Gustavo Adolfo Infante en De Primera Mano reveló que Yolanda estaba hospitalizada debido a que sufrió una recaída en la enfermedad neurológica incurable que padece. El 16 de diciembre en Sale el Sol, retomó su información, agregando que había podido hablar con su hermana para confirmar que estaba estable, aunque no daría parte médico por petición de Andrade que quiere mantener discreción con el tema: "Hablé con Marilé hoy en la mañana, está hospitalizada. Se está recuperando bien, que no está en terapia intensiva".

Ahora, a través del programa En Shock, declaró que él sabía de las propias palabras de Yolanda que estaba bien, mejorando, aunque sí está delicada, está estable, aunque muy débil y adolorida, confirmando lo dicho por Infante y su recaída en su enfermedad neurológica: "No les voy a hablar de la parte médica porque no lo sé, pero sí les digo que es una recaída muy fuerte en el aspecto de que está muy cansada, muy débil y muy adolorida".

Yolanda Andrade NO ha AUTORIZADO dar a CONOCER su estado de SALUD tras ser HOSPITALIZADA. Además, nuestro querido Gustavo Adolfo Infante REVELA que YA habló con su hermana y NO quiso hacer público su estado actual.#SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/yOKs8gUYj3 — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) December 16, 2025

Ante esto, señaló que la presentadora de Montse y Joe, además de darle su estado de salud, también le mandó a decir al público que le agradece todo el apoyo que le están haciendo llegar y las oraciones que hacen por su salud: "Nos mandó decir que tuvo la oportunidad de ver el video de ayer y que nos quería agradecer a nosotros y a ustedes, a las hermanas del En shock, por todas sus oraciones, por todo su apoyo y por todo su cariño. Que Dios las bendiga y que Dios nos bendiga a todos, eso nos lo manda a decir Yolanda".

Según Jorge, no va a publicar el audio que le mandó Yolanda debido a que en este se encuentra muy vulnerable, ya que se escucha muy débil y muy cansada, seguramente por esta recaída en su estado de salud y él no la quiere exponer de esa manera tan delicada: "No voy a poner el audio porque se escucha de verdad muy, muy débil, pero les puedo garantizar que eso nos manda a decir".

@enshockoficial Seguimos pidiendo buenas vibras para #YolandaAndrade y para todas las personas que hoy están en un hospital, hermanitas. ?? Pidamos oraciones por quienes la están pasando mal, y también por sus familiares y amigos. Enhorabuena, y que esta Navidad puedan salir adelante, con fuerza y esperanza, junto a sus familias. #productora69???? ? original sound - enshockoficial

Fuente: Tribuna del Yaqui