¿Adiós 'Exatlón México'? Ernesto Cazares sufre terrible accidente y podría abandonar la competencia

Ciudad de México.- El reconocido parkourista mexicano, Ernesto Cazares, de nueva cuenta está causando gran preocupación, debido a que sufrió terrible accidente mientras que estaba en medio de su competencia en Exatlón México, motivo por el cual estaría muy cerca de abandonar la competencia en su mejor momento. Hasta el momento no le han dado un diagnóstico sobre su lamentable lesión.

Como se sabe, en esta nueva temporada del reality deportivo de TV Azteca, ha tenido una mala racha en en cuestión de lesiones, que en emisiones pasadas, en especial para el equipo rojo, pues mientras que los rojos han perdido a dos de sus participantes por lesión, hasta el momento, en los azules se ha ido una, pero a lo largo de estos dos meses y medio, Doris del Moral y Mati Álvarez, también se han lesionado, pero no hubo la necesidad de irse y solo estuvieron varios días inactivas.

Ahora, ha sido el hermano de Aristeo Cazares el que ha sufrido lesión, en medio de su competencia para tratar de ganar el Duelo de los Enigmas. En dicha competencia, que estaban 9 a 9, y él junto a Evelyn Guijarro buscaban la victoria de los azules, hizo un salto de una de las plataformas, y al momento de caer, no lo hizo de la manera correcta y terminó doblándose el pie y le tronó el tobillo, impidiendo se moviera.

Aunque en ese momento no se hizo mucho escándalo, Ernesto tuvo que se cargado por Paulette Gallardo, Doris y otro de sus compañeros para llevarlo a la zona de enfermería. Ahora, tras todo un día de estudios y observación, por fortuna regresó a las Barracas con sus compañeros, pero no se sabe todavía su diagnóstico y aún no revelan si deberá de abandonar la competencia o solo reposar varios días.

Hasta el momento, Ernesto se quedó en la banca durante la competencia para ganar la Medalla Varonil y también cuando compitieron por la Batalla Colosal, pero se espera que este jueves 18 de diciembre se sepa bien el diagnóstico y si deberá de irse o quedarse en la competencia con reposo obligatorio.

Fuente: Tribuna del Yaqui