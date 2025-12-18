Alicia Villarreal recibe medidas de protección contra Francisco Cantú; Policía custodiará su hogar

Ciudad de México.- En medio de vayas batallas legales, la reconocida cantante de banda, Alicia Villarreal, recientemente ha tenido un importante triunfo, debido a que su abogado ha confirmado que le otorgaron medidas de protección en contra del polémico cantante mexicano, Francisco Cantú. Según los informes, parte de esta situación es el hecho de que la Policía custodiará su hogar y a ella por México y Estados Unidos.

Como se sabe, la excantante del Grupo Límite, mantiene una batalla legal contra Cantú a causa de que este saliera a asegurar que salió con ella antes de que estallara toda esta situación, incluso la cantante lo ha acusado de querer sabotear sus conciertos en Estados Unidos, agregando a sus acusaciones el acoso. Ahora, este jueves 18 de diciembre, se informó que fue captada en el Palacio de la Justicia de Nuevo León al lado de Cibad Hernández.

Aunque la pareja no se detuvo con los medios a dar declaraciones, el abogado de la artista, Gerardo Rincón Flores, salió a dar declaraciones en exclusiva para Sale el Sol, en el que declaró que el Fiscal le otorgó medidas completas de protección a Alicia para que este no se le acerque: "Viene muy cansada de un viaje, viene agotada, muy estresada por unas situaciones jurídicas. Ya tenemos las medidas de protección autorizadas por el Fiscal, de hecho ya tenemos los elementos a cargo de la seguridad de Alicia".

EXCLUSIVA: ¡Abogada de Alicia Villarreal ACUSA a Francisco Cantú de ser V10L3NT4D0R y EXTORCION4D0R! Además, aclara que tiene pruebas de 11 VÍCTIM4S. #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/P629SgKkrT — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) October 9, 2025

Ante esto, declaró para Imagen TV, que la exesposa de Arturo Carmona puede respirar tranquila, pues no solo va a tener elementos de la Policía en su hogar, sino que va a recibir protección completa para ella que la cuidarán tanto en México como en Estados Unidos: "Va a tener protección total de la fiscalía. Ya se mandaron las medidas de seguridad, de hecho van al domicilio de Alicia para tener un resguardo y se van a mandar unos exhortos a otra parte, sí, seguridad completa".

Finalmente, reveló que en San Diego ya se está preparando otras medidas de protección y un juicio en contra de Cantú pues han presentado cartas de otra víctima del supuesto ex de Dulce, y ya estarían tomando todas las medidas en su contra: "Se presentaron las cartas al FBI, el día de ayer recibimos un reporte de las personas afectadas de este tipo. Él está en San Diego, y ya tiene el reporte la Policía de San Diego".

¡ZAFARRANCHO! Alicia Villarreal será RESPALDADA por la POLICÍA tras el caso con Francisco 'N'. ¿Qué OPINAS de esta decisión? #SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/VYqAo6VqRl — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) December 18, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui