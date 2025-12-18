Ángela Aguilar arremetería en contra de Christian Nodal tras 'nueva infidelidad': "Un mentiroso habitual"

Ciudad de México.- La reconocida cantante del regional mexicano, Ángela Aguilar, al parecer habría tomado la decisión de dejar de defender a Christian Nodal, y ahora en sus redes sociales habría arremetido en contra del cantante de origen sonorense, y lo llamaría "un mentiroso habitual". Esto ocurre, después de que se viralizara el nuevo escándalo de infidelidad del intérprete de Ya No Somos Ni Seremos con violinista.

Después de que una joven a través de su cuenta de TikTok, compartió un video de un concierto que brindó el creador de Adiós Amor, en el que se le puede ver como le da de su botella de tequila a una de las violinistas, se dijo que era una de sus nuevas amantes, y al ser descubierta públicamente, Ángela la habría despedido por ataques de celos. Cabe mencionar que muchos afirman que la violinista no aparece en escena porque no tiene visa y no pudo viajar a Estados Unidos.

En medio de toda esta situación, a joven hija de Pepe Aguilar, ha dado mucho de que hablar por sus misteriosos mensajes a través de su cuenta de Instagram, ya que e pasado miércoles 17 de diciembre, compartió un mensaje en el que decía que defendería su amor: "El amor es muy complicado, pero a la vez muy hermoso. Jamás dejaré que alguna persona quiera separar algo que estoy construyendo con amor y que nos costó sostener. Jamás dejaré que se metan en este amor sincero, yo soy como mi abuela". Sin embargo, este fue eliminado al poco tiempo.

Ángela defendió a Christian. Instagram @TVNotas

Pero, ahora, este jueves 18 de diciembre, compartió otra historia con otro misterioso mensaje, en el que se puede ver con un vestido corto y entallado de color negro, con el fondo del cráneo de un toro y un mensaje en el que habla de manipuladores y mentirosos que se cree sería para Nodal: "Sé que eres un manipulador experto y un mentiroso habitual también, pero no digas mentiras sobre mí y yo no diré verdades sobre ti".

Aunque no ha dado nombre de a quién va dirigido este mensaje, se especula que podría ser para el reconocido cantante sonorense, mientras que otros señalan que tal vez va en contra de su hermano mayor, Emiliano Aguilar, que sigue atacando a su familia en redes sociales.

¿Qué onda con la historia que publicó Ángela Aguilar en Instagram? uD83DuDC40uD83DuDCF2

Vamos a desmenuzarla poco a poco…



Primero, la imagen: Ángela se ve muy guapa ?uD83DuDC84, es una selfie donde presume su figura de manera sutil y muy estética uD83DuDCF8uD83DuDCAB.

Pero vámonos al fondo… uD83DuDC41??uD83DuDDE8? Ahí se alcanza a… pic.twitter.com/AGxjlAEay8 — Raul GutierrezuD83CuDDF2uD83CuDDFD (@raulgtzoficial) December 18, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui