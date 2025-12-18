Camila Sodi se burla de su romance con 'Chicharito' Hernández, tras polémica por comentarios machistas

Ciudad de México.- Durante una reciente entrevista con Yordi Rosado, Camila Sodi generó conversación al referirse, con ironía y humor, a su pasado vínculo con Javier 'Chicharito' Hernández, luego de que el conductor mencionara las salidas públicas que ambos protagonizaron años atrás.

Al escuchar el nombre del futbolista mexicano, la sobrina de Thalía reaccionó de inmediato con una expresión que no pasó desapercibida: "No, sí es otra que digo: 'Ay, Dios, eso también'", dejando claro que se trata de un episodio que hoy observa con distancia.

La actriz y el futbolista mexicano fueron pareja durante unos meses del 2017

En la charla, Yordi Rosado recordó que el propio 'Chicharito' había manifestado públicamente su interés por ella, lo que llevó a la actriz a lanzar un comentario cargado de sarcasmo: '"Quiero que Camila venga y se ponga a trapear.' No es cierto, no es cierto", frase que muchos interpretaron como una burla directa a la reciente polémica que rodea al futbolista por su discurso sobre los roles de género.

La actriz continuó con un tono relajado y bromeó sobre el inicio de su historia: "Pues es que lavo muy bien los trastes, Yordi. Ah, ¿cómo nos conocimos? No me acuerdo, ¡qué horror!", dijo entre risas, antes de admitir que, aunque no recuerda con claridad cómo comenzó todo, sí tiene presente un detalle clave. "Recuerdo que la primera cita fue en París, eso sí me acuerdo", afirmó.

El romance entre Camila Sodi y Javier Hernández se dio en 2017, cuando ambos fueron captados juntos en distintos viajes y apariciones públicas, generando una fuerte atención mediática. Aunque nunca confirmaron formalmente la relación, fue uno de los vínculos más comentados del futbolista en el ámbito del espectáculo.

Las declaraciones de Camila han tomado especial relevancia debido al contexto actual que rodea a 'Chicharito' Hernández, quien hace apenas unas semanas, previo a su salida del Club Deportivo Guadalajara, fue duramente criticado en redes sociales por una serie de comentarios sobre la mujer, el hogar y las relaciones de pareja.

En dichos mensajes, el futbolista habló sobre roles tradicionales de género, señalando que la mujer debía permitir ser "liderada" por el hombre y haciendo referencias a las labores domésticas, lo que desató una fuerte ola de rechazo y una 'funa' digital por considerarse un discurso machista y misógino.

Es justamente en ese contexto que el comentario de Camila Sodi ha sido interpretado como una respuesta indirecta, utilizando el humor y la ironía para evidenciar la incongruencia de ese tipo de pensamientos en la actualidad. Sin confrontaciones directas, la también escritora cerró el tema con una reflexión personal sobre las relaciones y el crecimiento emocional: "Hay que vivir y gozar el amor y divertirse… Las parejas son espejos y te reflejan cosas que tienes que trabajar todavía".

Fuente: Tribuna del Yaqui