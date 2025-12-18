Cazzu triunfa en el extranjero: La ex de Christian Nodal consigue 'sold out' en gira por Estados Unidos

Buenos Aires, Argentina.- La reconocida cantante de trap argentina, Cazzu, acaba de emplear sus redes sociales para compartir que no solo la Navidad la tiene emocionada y llena de ilusión este diciembre, sino que también el hecho de que triunfó en el extranjero, pues la expareja de Christian Nodal compartió una imagen en la que presumió que consiguió 'sold outs' en su gira por Estados Unidos y hasta abrió nueva fecha.

El pasado lunes 15 de diciembre, la trapera argentina reveló en su cuenta de Instagram que después de haber alcanzado primeros lugares en la lista de los más escuchados en Spotify, YouTube y en páginas musicales, con temas como Con Otra y La Cueva, promotores musicales estadounidenses pusieron sus ojos en ella y a partir de abril del 2026, va a llevar su gira por el país norteamericano.

Según los informes dados por la intérprete de Dolce y Ódiame, va a dar inicio el próximo 30 de abril, en el estado San Jose Civic, ubicado en San José, California y va a concluir el 10 de mayo en el 713 Music Hall, ubicado en Houston, Texas. De la misma manera, informaron que la preventa de boletos comenzaron en el sitio web de Live Nation el 16 de diciembre a de 10:00 am a 10:00 pm, mientras que en Ticketmaster habrá preventa el miércoles 17 de diciembre en el mismo horario, y la venta oficial en la página de Live Nation en este jueves 18 de diciembre.

Cazzu adelantando “OTRO COMO TÚ” en #UnPocoDeRuido



— Mañana a las 9PM se estrena en todas las plataformas uD83DuDD25 pic.twitter.com/3wznvHLJu4 — cazzu sources. (@cazzusources) December 18, 2025

Ahora, tras dos días de preventas y apenas unas horas a la venta oficial las entradas para dichas presentaciones, todas están completamente agotadas, por las que lo que para su concierto del 9 de mayo en The Pavillion at Toyota Music Factory Irving, ubicado en Texas, abrieron otras secciones, y ya hay más boletos disponibles, y abrieron otra fecha para el 3 de mayo en el YouTube Theatre, ubicado en Inglewood, California.

Cabe mencionar que esta no es la única buena noticia que tiene la trapera argentina, sino que también se ha viralizado en redes sociales por su participación en el programa Un Poco de Ruido, por realizar covers como el tema de Como La Flor, y además dar un adelanto de su próximo tema, Otro Cómo Tú, consolidándola una vez más, como una de las mejores artistas de este 2025.

¡#Cazzu celebró con una foto navideña que agotó todas sus fechas en Estados Unidos en cuestión de horas! uD83EuDD29uD83DuDC83uD83CuDFFBuD83CuDFA4uD83DuDD77?uD83DuDD78???uD83DuDCFA #SaleElSol pic.twitter.com/KF3sp9zgtb — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) December 18, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui