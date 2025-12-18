¿Cecilia Galliano, insoportable? Maquillista de 'Sabadazo' revela porqué no querían trabajar con ella

Ciudad de México.- Recientemente se ha viralizado en redes sociales un video de un antiguo maquillista de Sabadazo, en el cual el hombre habló sobre su experiencia en dicho programa, como fue el maquillar a Cecilia Galliano, así como reveló el porqué no querían trabajar con la famosa presentadora y actriz otros de sus colegas de la emisión matutina del fin de semana, ¿acaso era insoportable?

Galliano ganó la mayor parte de su fama al formar parte de dicha emisión sabatina al lado de Omar Chaparro y Laura G, sin embargo, como varios artistas, ganó fama por rumores y chismes de que tendría un carácter difícil y haría complicada la vida de sus colaboradores, precisamente como maquillistas o los payasitos, tales como Gomita, que en el pasado ha dicho que la maltrataban por su apariencia.

Ahora, en TikTok se ha vuelto a compartir un video en el que el maquillista de dicho programa, Alex Choza, reveló que sus inicios trabajando con celebridades fue en el programa de Televisa, en el que reveló que ninguno de los maquillistas quería trabajar al lado de Galliano, y al ser nuevo en el trabajo, se le ordenó que lo hiciera él sin opción a negarse. En contexto, el hombre reveló que la presentadora tenía fama de ser muy exigente, lo que generaba resistencia e incluso temor entre algunos miembros del equipo.

Tras esto, señaló que aunque sentía un poco de preocupación por su trabajo, comenzó a maquillar a la actriz de Tal Para Cual, y aunque sí era una mujer que proyectaba una personalidad fuerte e imponente, lo que coincidía con la percepción que otros compañeros tenían de ella, en realidad era una mujer muy amable y profesional, por lo que descubrió que todos los rumores eran infundados y aunque tenía un carácter firme, siempre fue amable y consolidaron una convivencia muy cercana.

Fuente: Tribuna del Yaqui