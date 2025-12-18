Dua Lipa sufre "La Venganza de Moctezuma": La cantante revela que sus días en México terminaron mal

Ciudad de México.- La reconocida cantante de origen británico, Dua Lipa, a través de sus redes sociales reveló que aunque ama la cultura Azteca, en realidad su paso por México terminó mal, debido a que declaró que el último día que pasó en la ciudad, lloró en cama, por lo que varios de sus seguidores en comentarios afirmaron que su malestar es "La Venganza de Moctezuma",

Dua este 2025 comenzó su tan esperada gira musical, Radical Optimism, que la llevo a estar en la Ciudad de México por varios días, a lo largo de la primera semana de este mes de diciembre, presentándose en el Estadio GNP Seguros, donde en cada uno de sus conciertos decidió rendir homenaje a los mayores éxitos musicales del país, tales como el tema Bésame Mucho, incluso en una ocasión subió a Fher de Maná para interpretar junto Oye Mi Amor.

Pero, la estadía de la reconocida intérprete de These Walls no solo se trató de realizar su tan esperada gira por millones de sus fans, sino que en realidad también aprovechó para disfrutar de sus lugares favoritos, paseando por antros junto a su prometido, Callum Turner, así como por restaurantes de tacos y de mariscos, comiendo mariscos y sus guisados de carnes, que al parecer fue demasiado.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde la cantante británica compartió que tras cuatro días de pasar por antros y sus restaurantes favoritos, su cuerpo le pidió un alto y su último día en tierras Aztecas se quedó en cama, llorando y viendo el filme Atonement: "4 días en CDMX en nuestro último trabajo del año. Lo que también significaba que pude comer en algunos de mis lugares favoritos OTRA VEZ y luego mi sistema inmunológico finalmente dijo BASTA… así que pasé mi último día en la cama viendo Atonement y llorando a mares".

Ay no bebé, la venganza de Moctezuma, tómate un Alka Seltzer y un Pepto y nos vemos en Contramar al ratito".

Ya denle la nacionalidad".

Te tramitamos tu INE".

Fuente: Tribuna del Yaqui