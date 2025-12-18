En vísperas de Navidad, Pepillo Origel da trágica noticia y conmueve a Televisa: "Me volví loco"

Ciudad de México.- El reconocido periodista de espectáculos mexicano, Pepillo Origel, en una reciente emisión de su programa Con Permiso, en lo que son las vísperas de Navidad, de nueva cuenta dio una trágica noticia con respecto con la que una vez más logró conmover a Televisa. El también presentador recordó uno de los momentos más dolorosos de su vida, señalando que se volvió "loco".

Hace una semana, durante la emisión vespertina que tiene al lado de la reconocida conductora y periodista de espectáculos, Martha Figueroa, Pepillo reveló que odiaba la Navidad y que no le gustaba celebrar estas fechas por ese motivo. Como era de esperarse, varios de los espectadores de dicha emisión, recibió una serie de críticas en las que afirmaron que era un "amargado" por detestar unas de las fechas más esperadas del año.

Ahora, en el mismo programa de Univisión, declaró que el motivo por el que odia tanto la Navidad, es debido a que en plena cena de Noche Buena, su madre, Teresa Padilla, perdió la vida casi de manera inmediata y a él le llegó la noticia en plena Navidad, el 25 de diciembre: "No es porque sea un amargado, como me dijeron, es porque en Navidad murió mi mamá y en esta fecha siempre me acuerdo. Ya no sé ni cuántos años hace que pasó, pero me acuerdo".

El presentador recordó que él estaba en Brasil de viaje y horas antes de que ella falleciera, se despidió con un simple: "Te amo, mañana te hablo. Bye, bye, bye". Desgraciadamente, la madrugada del 25 de diciembre, su sobrino Gustavo le llamó para decirle lo que estaba pasando, y él, estaba devastado tras enterarse de esto y lloró como un loco por esta situación: "Me volví loco, salí a una terraza y ahí lloré como loco".

Como se sabe, la madre del presentador del extinto programa La Oreja, por desgracia falleció la noche del 24 de diciembre del 2004, mientras compartía la cena navideña con su familia en León, Guanajuato, mientras que Pepillo estaba de viaje en Brasil, donde recibió la trágica noticia. Según los informes que el mismo presentador mexicano ha dado, Teresa murió a causa de un enfisema pulmonar, una enfermedad crónica que deterioró gravemente su función respiratoria.

