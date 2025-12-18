¿Está muy grave? Yolanda Andrade reaparece en Instagram y revela su verdadero estado de salud

Ciudad de México.- La reconocida actriz y presentadora mexicana, Yolanda Andrade, después de su inesperada hospitalización de emergencia, acaba de reaparecer en su cuenta de Instagram para compartir un mensaje hacía su público, en el que reveló su verdadero estado de salud a varios días con preocupación en sus millones de seguidores, ¿acaso en realidad si está muy grave?

El pasado lunes 15 de diciembre, Gustavo Adolfo Infante en De Primera Mano reveló que Yolanda estaba hospitalizada debido a que sufrió una recaída en la enfermedad neurológica incurable que padece. Al día siguiente, el mismo presentador declaró que habló con la hermana de Andrade, Marilé Andrade, y que ella le aseguró que la presentadora estaba bien, pero que no podía dar detalles porque así lo deseaba Yolanda.

Ante esto, el comunicador Jorge Carbajal, salió a asegurar que él habló con la misma conductora de Montse y Joe, y que ella le mandó una audio revelando que estaba fuera de peligro, pero que ya se sentía muy débil y muy cansada, pero que no compartiría el audio debido a que sería exhibirla en su momento más vulnerable. Sin embargo, ahora, es la propia Yolanda la que ha querido hablar de su salud.

Mediante la mencionada red social, compartió una foto de La Virgen de Guadalupe, con un mensaje en el que primero agradeció sus mensajes de buenos deseos, desmintiendo a aquellos que declaran que está muy grave, confesando que ya está en su hogar recuperándose como es de esperarse: "Quiero agradecerles de todo corazón que estén al pendiente de mí. Sus oraciones me conmueven profundamente y son muy importantes en este proceso. Les informo que estoy en recuperación, en mi casa".

De la misma manera, destacó que cualquier información con respecto a ella y su estado de salud será dada por ella misma mediante sus redes sociales, o sea, que no crean en otras fuentes de información: "Cualquier noticia relacionada con mi salud y mi carrera se las daré a conocer por este medio. Por lo pronto quiero aprovechar para mandarles un abrazo muy fuerte, desearles una Feliz Navidad y mis mejores deseos para 2026. Con amor: Yolanda Andrade".

Fuente: Tribuna del Yaqui