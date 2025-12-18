Galilea Montijo defiende a actriz de Televisa de Yeri Mua y le manda contundente mensaje en 'Hoy'

Ciudad de México.- Después de que la reconocida cantante e influencer mexicana, Yeri Mua, compartiera un video en el que arremete contra actriz de Televisa por supuestamente empujarla en concierto de Bad Bunny, la reconocida presentadora y actriz jalisciense, Galilea Montijo, recientemente en pleno programa en vivo de Hoy, no ha dudado en salir en defensa de su colega y mandarle contundente mensaje a la creadora de contenido.

Fue a través de su cuenta de Instagram, que Yeri señaló que una chica que estaba a su lado, la cual fue identificada como la actriz Carolina Miranda Olvera, mientras que ambas se encontraba en La Casita, una parte del escenario VIP del concierto del puertorriqueño, se la llevó empujándola, como queriéndola quitar del camino: ""Manas, esa vieja de pelo chino durante todo el concierto de Bad Bunny se la pasó empujándome y metiéndome el pie para que me cayera, güey"

Ante esto se burló afirmando que de seguro quería acercarse más a Bad Bunny para "cogé...", pero que este no la pelo, asegurando que Samadhi Zendejas fue un amor con ella todo el concierto, y no le quedaba de otra más que mandar a Carolina que mandarla a "chin..." a su madre por esto: "Y la otra vieja, la que les mostré, no sé quién es, pero si estás viendo esto: chingas a tu pu** madre, güey. Pinche vieja pende**, neta"

Ante esto, Montijo en el matutino producido por Andrea Rodríguez Doria, le mandó a decir a Yeri que de seguro malinterpretó la situación, pues ella conoce a Carolina y es una chica muy noble y buena que no le haría daño a nadie, por lo que solo puede decir que no se enoje: "El espacio de ahí es muy reducido, entonces hay muchos, todo el mundo como que quiere irse ahí, y aparecer en la pantalla, pero Yeri Mua te lo prometo, quienes conocemos a Caro sabemos que es una niña educada, decente, a lo mejor lo sentías así por el espacio".

Finalmente, la presentadora de Netas Divinas, aseguró que si se conocieran en persona, se harían amigas y se llevarían muy bien: "Si te la presento te va a caer increíble". Incluso, para terminar, destacó que ella podía decir que el espacio era muy reducido y a veces al perrear los cuerpos chocan mucho: "Tu mejor que nadie sabe que en el perreo, todo el mundo es de.., a lo mejor sentiste así mana, pero no". Hasta el momento, Yeri no ha respondido al respecto.

¡Uy! Yeri Mua se le fue con todo a Caro Miranda y @GalileaMontijo no dudó en defender a la actriz. #BadBunny pic.twitter.com/ymi8zhnZ4W — Programa Hoy (@programa_hoy) December 18, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui