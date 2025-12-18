Horóscopos HOY Nana Calistar VIERNES 19 de diciembre 2025: ¿Cuál será la suerte de tu signo con Sol en Sagitario?

Ciudad de México.- Este viernes 19 de diciembre de 2025 la energía se pone más seria y reflexiva. Con el Sol en los últimos grados de Sagitario, el universo invita a hacer cuentas claras: qué suma, qué resta y qué ya no tiene caso seguir cargando nomás por costumbre. En el tarot, la carta que rige esta jornada es El Ermitaño, señal de introspección, silencio y decisiones maduras. Por esta razón, Nana Calistar manda un mensaje claro: deja de correr, deja de forzar situaciones y aprende a elegir con la cabeza fría.

Lee con atención en TRIBUNA lo que los astros y el tarot tienen preparado para ti este viernes. Si este mensaje te invita a frenar, a pensar o a soltar… no lo ignores: el universo te está hablando bajito, pero claro.

Horóscopos de Nana Calistar para este viernes 19 de diciembre: ¿Cuál será la suerte de tu signo con Sol en Sagitario?

Aries

Bájale a la prisa, no todo se resuelve aventándote de cabeza. Este viernes te conviene pensar antes de hablar o actuar. En el amor, alguien necesita hechos, no promesas. En el trabajo, una pausa te ayudará a evitar errores.

Número de la suerte: 9

Tauro

La terquedad no te deja ver opciones. Reflexiona antes de cerrarte. En el dinero, evita gastos innecesarios; luego andas lamentándote. En el amor, una charla tranquila aclara dudas y fortalece la relación.

Número de la suerte: 22

Géminis

Tu mente anda acelerada, pero tu corazón pide calma. Este día es para analizar y decidir con cabeza fría. En el amor, deja de huirle a conversaciones incómodas. En el trabajo, cuida detalles importantes.

Número de la suerte: 5

Cáncer

Necesitas tiempo para ti y para ordenar emociones. No te sientas culpable por alejarte un poco. En el amor, alguien entiende más de lo que crees. En lo familiar, se sanan heridas si hablas desde el corazón.

Número de la suerte: 14

Leo

El orgullo te impide escuchar consejos valiosos. Este viernes te toca bajar la guardia. En el trabajo, alguien te orienta para mejorar. En el amor, suelta el control o te quedas solo con tu ego.

Número de la suerte: 1

Virgo

Buen día para organizar pendientes y pensar en el futuro. No te exijas de más. En el dinero, estabilidad si administras bien. En el amor, menos crítica y más comprensión.

Número de la suerte: 17

Libra

Decisiones importantes en puerta. Ya no puedes seguir quedando bien con todos. En el amor, define qué quieres y dilo claro. En el trabajo, confía en tu criterio y no te autosabotees.

Número de la suerte: 6

Escorpión

La intuición anda más fuerte que nunca. Escúchala. Este viernes descubres una verdad que te ayuda a cerrar ciclo. En el amor, menos celos y más confianza. En el dinero, no mezcles sentimientos.

Número de la suerte: 11

Sagitario

Te toca hacer balance de lo vivido. No te hagas el fuerte si algo te duele. En el amor, alguien espera sinceridad total. En lo laboral, se aclaran planes a futuro.

Número de la suerte: 3

Capricornio

Día de introspección y decisiones maduras. No cargues problemas ajenos. En el trabajo, estabilidad si mantienes el enfoque. En el amor, abre el corazón sin miedo al qué dirán.

Número de la suerte: 8

Acuario

Necesitas silencio para pensar. No todo se resuelve de inmediato. En el amor, una conversación honesta trae paz. En el dinero, evita movimientos arriesgados.

Número de la suerte: 20

Piscis

Sensibilidad elevada, pero bien canalizada. Hoy entiendes por qué ciertas cosas pasaron. En el amor, deja de idealizar y pide lo que mereces. En el trabajo, confía en tu intuición.

Número de la suerte: 7

Fuente: Tribuna del Yaqui