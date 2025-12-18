¿La engañó? Fer de la Mora y 'El Potro' confirman su ruptura y aclaran rumores de infidelidad

Ciudad de México.- Después de tantos dimes y diretes, la reconocida influencer mexicana, Fer de la Mora, en conjunto con el cantante y actor, Luis 'El Potro' Caballero, han salido juntos en sus respectivas redes sociales, para confirmar su ruptura amorosa, y con un comunicado aclarar los rumores de infidelidad por parte del galán de Televisa.

Como se sabe, el pasado miércoles 17 de diciembre, comenzó a viralizarse los rumores de que el exhabitante de La Casa de los Famosos México y la influencer antes mencionada, tomaron la decisión de separarse, porque supuestamente Fer lo cacharía siéndole infiel con una de las compañeras de su obra de teatro, El Fantasma de la Opera, además de que se destaparon otras infidelidades. De la misma manera, se aseguró que tras su ruptura, 'Potro' no se haría cargo de su hijo en común.

Ahora, tras tantos dimes y diretes, los exintegrantes de Los 50 de Telemundo, han compartido en sus respectivas cuentas de Instagram, un comunicado en sus historias, donde aclaran que "de común acuerdo" han decidido ponerle fin a su relación amorosa, pero no a su vínculo como padres, por lo que aseguran que se llevarán bien: "Esta decisión ha sido tomada desde la madurez, el respeto, y queremos dejar en claro que no hubo terceros involucrados", agregaron.

Potro Caballero, ex Acapulco Shore se encuentra separado de su esposa Fernanda.



Al parecer el tipo fue infiel con una chica de la obra donde participa. Además, que se enteró que no es la primera vez que le es infiel.



Los que más alardean respetar a sus esposas, son los peores. — uD83DuDEBASerios y SincerosuD83DuDEB9 (@seriosysinceros) December 16, 2025

Con respecto al tema de que sería mal padre y que abandonaría a su hijo, el exparticipante de Guerreros 2020, en el comunicado agregó que tanto él como Fernanda, están unidos para priorizar todo lo que involucre a su pequeño en común, destacando que es lo más importante y valioso para ambos: "En todo momento se ha priorizado el bienestar de nuestro hijo, quien seguirá siendo el centro de nuestras vidas y el vínculo más importante entre nosotros".

Finalmente, agradecieron la preocupación de fans y amigos y familiares cercanos, destacando que desean que respeten su privacidad, destacando que no darán entrevistas o declaraciones al respecto, y que se enfocaran siempre en cuidar y proteger a su hijo, manteniendo una relación sana: "Continuaremos siempre comprometidos a cuidar y acompañar a nuestra familia, velando por su bienestar y manteniendo un lazo basado en el respeto, el cariño y el apoyo mutuo", concluyeron.

uD83DuDC94 DESDE EL AMOR: Luis “Potro” Caballero confirma su separación de Fernanda de la Mora tras 2 años de relación. ? Niega infidelidad.



Hace apenas un año dieron la bienvenida a su hijo Luciano.



Fernanda estuvo casada con Juan Carlos Vergara, a quien conoció en el reality La… pic.twitter.com/mHErUk9EVc — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) December 18, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui