La modelo argentina Dorismar termina desfigurada después de cirugía estética y más en Tribuna Top 3 Espectáculos

Ciudad Obregón, Sonora.- Si estuviste desconectado de los últimos acontecimientos en el mundo del espectáculo y quieres saber las noticias más relevantes de tus artistas favoritos, mantente informado con el Tribuna Top 3 Espectáculos. En este resumen te traemos la últimas noticias de las celebridades. En la edición de este jueves 18 de diciembre, entérate, modelo argentina termina desfigurada después de cirugía estética.

Así comienza el Tribuna Top 3 Espectáculos

Visita de Dua Lipa a México termina mal

En su cuenta de Instagram, la cantante británica Dua Lipa compartió que, tras cuatro días de pasar por antros y sus restaurantes favoritos en CDMX, su cuerpo le pidió un alto y su último día en el país se quedó en cama, llorando y viendo películas. Dua este 2025 comenzó su tan esperada gira musical, Radical Optimism, que la llevo a estar en la Ciudad de México por varios días, a lo largo de la primera semana de este mes de diciembre, presentándose en el Estadio GNP Seguros, donde en cada uno de sus conciertos decidió rendir homenaje a los mayores éxitos musicales del país, tales como el tema Bésame Mucho, incluso en una ocasión subió a Fher de Maná para interpretar junto Oye Mi Amor.

Yeri Mua es agredida en el concierto de Bad Bunny

La cantante Yeri Mua denunció hace un par de horas una terrible experiencia que vivió durante el concierto de Bad Bunny, al que asistió como invitada en La Casita, pues según la influencer, otra mujer supuestamente identificada como Carolina Miranda Olvera se la pasó empujándola y metiéndole el pie todo el tiempo. La Tik Toker lanzó una advertencia polémica a la mujer, visiblemente molesta dijo: "No sé quién sea esa pinche vieja de pelo chino, pero en serio nomás nomás sepa su nombre y no hombre la voy a mandar con mi bruja para que le mande una Gallina muerta".



Modelo argentina termina desfigurada después de cirugía estética

La modelo argentina Dorismar, que apareció en los exitosos programas de Univision, se sometió a una rinoplastia en 2023, pero los resultados no fueron los esperados, pues ella misma mostró impactantes fotografías en las que se le ve mutilada y desfigurada. La mala práctica llevó a la conductora a tener baja autoestima y quedarse sin trabajo: Dorismar quedó mal psicológicamente y perdió su autoestima, fue a terapia, ya que se quedó sin poder trabajar, añadió el informante.

Fuente: Tribuna del Yaqui