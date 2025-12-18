Luis R. Conríquez revela la fuerte multa que tuvo que pagar por cantar un solo narcocorrido

Ciudad de México.- El exponente de música regional mexicana, Luis R. Conríquez, confirmó recientemente haber cubierto una sanción económica de 850 mil pesos tras interpretar un narcocorrido durante una presentación en el municipio de Chihuahua. La revelación ocurrió durante una entrevista concedida al empresario Melo Montoya para su podcast, donde el artista detalló las circunstancias sobre dicho evento y las complicaciones que enfrentan los intérpretes del género ante las normativas locales vigentes.

Según lo expuesto por Conríquez, las autoridades municipales le advirtieron explícitamente sobre las restricciones antes de iniciar su espectáculo. La normativa en Chihuahua prohíbe la interpretación de temas que hagan apología del delito, estableciendo multas considerables para quienes incumplan esta disposición. El cantante explicó que su intención inicial fue apegarse a las reglas, centrando su repertorio en canciones románticas y otros estilos que no infringieran la ley local para evitar repercusiones.

Sin embargo, conforme avanzaba el concierto, el intérprete percibió una fuerte presión por parte del público. De acuerdo con su testimonio, las personas que acudieron al recinto esperaban escuchar los éxitos que lo han posicionado en la industria, muchos de los cuales pertenecen al subgénero del narcocorrido. Ante esta demanda, Conríquez tomó la decisión de cerrar su actuación con una sola canción de este tipo para complacer a sus seguidores, sabiendo que ello resultaría en una penalización.

LLENO TOTAL!! uD83DuDE31uD83DuDE31 Un éxito la presentación de Luis R Conriquez este viernes en la Feria de Río Bravo, #Tamaulipas. pic.twitter.com/B09bY0KNma — Expresionenred (@expresionenred) December 13, 2025

El artista señaló que la multa de 850 mil pesos se aplicó por una única canción, enfatizando que las sanciones en dicha jurisdicción se contabilizan de forma individual por cada tema interpretado que infrinja la norma. Durante la charla, Conríquez defendió su postura artística al señalar que los corridos son narraciones basadas en hechos que pueden ser reales o ficticios, y que la música no debe ser señalada como responsable de las problemáticas sociales que atraviesan México o Estados Unidos.

Este incidente en Chihuahua no es un caso aislado en la carrera del cantante. En la entrevista se contrastó esta situación con un evento previo en Texcoco, Estado de México, donde las condiciones fueron distintas. En aquella ocasión, el acuerdo con las autoridades no solo implicaba multas, sino la posible detención de integrantes de su equipo de trabajo. Por seguridad de su personal, el músico decidió omitir los corridos en esa fecha, lo que provocó una reacción agresiva por parte de la audiencia.

Singer Luis R Conriquez refused to sing narco corridos at a show in Texcoco - perhaps in reaction to a report that the U.S. could cancel visas of those who sing them. The crowd went mad and smashed up the venue. This says a lot about narco culture in Mexico in this heated moment pic.twitter.com/LlGJqbeGsR — Ioan Grillo (@ioangrillo) April 12, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui