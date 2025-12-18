Miguel de la Mora: Vinculan a proceso al 'asesino' del estilista de Ángela Aguilar; se queda en prisión

Ciudad de México.- Después de confirmarse un arresto en el caso de Miguel de la Mora, en redes sociales también se ha confirmado que el detenido, José Eduardo 'N', acaba de ser vinculado a proceso, bajo la sospecha de ser uno de los asesinos del estilista de Ángela Aguilar. Por esta razón, en los meses siguientes de investigaciones, se ha determinado que tenga prisión preventiva, o sea, que no salga de la cárcel.

La noche del pasado lunes 29 de septiembre, mientras que Miguel estaba fuera de su salón de belleza, ubicado sobre la avenida Masaryk, en Polanco, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, dos hombres en una motocicleta lo abatieron a tiros, por lo que cayó muerto en el lugar de los hechos. La noticia estremeció al mundo del espectáculo, pues era reconocido por trabajar con importantes celebridades como Kenia Os y la esposa de Christian Nodal.

El pasado miércoles 17 de diciembre, en la cuenta de X, anteriormente conocido como Twitter, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se confirmó que han detenido a José Eduardo 'N', de 29 años, por estar vinculado al homicidio del estilista anteriormente mencionado. Determinaron que el hombre además de realizar las vigilancias para despejar el camino y fulminar al estilista, también habría fungido como una especie de muro, o sea, proteger a los aparentes responsables, mientras que viajaban en la motocicleta y él los seguía en una camioneta de color blanco.

uD83DuDCDD Elementos de la @SSC_CDMX detuvieron al probable responsable del homicidio un hombre, ocurrido el pasado 29 de septiembre en Polanco.



Derivado del análisis de cámaras de videovigilancia, se identificaron los vehículos utilizados por el probable responsable, lo que permitió a… pic.twitter.com/LA6UPxEyVd — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) December 16, 2025

Ahora, se ha revelado que después de la audiencia en contra del hombre en el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia argumentó que se obtuvo la geolocalización de José Eduardo 'N' en la zona del crimen, o sea, que estaba en dicho lugar en el momento en que se ejecutó el terrible crimen, por lo que con este hecho se determinó que era necesario una vinculación a proceso, además de mantenerlo en prisión preventiva, que cumplirá en el reclusorio Oriente y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Ante esta situación, el abogado del implicado en el caso, Rodrigo Maldonado, ha declarado que su cliente trabaja como taxista por aplicación y que está siendo vinculado por el simple hecho de haber trabajado ese día en las inmediaciones del lugar: "La fiscalía no cuenta con una coautoría que hubo un acuerdo previo para delinquir y agredir a esta persona lamentablemente. Es una pesquisa y lamentablemente en este país la gente con menos recursos, que se gana la vida honestamente como taxista o chofer de Uber, le adjudican una participación".

José Eduardo “N” fue vinculado a proceso por el homicidio del estilista Miguel Ángel de la Mora, “Micky Hair”. La FGR informó que la imputación se sustenta en datos de geolocalización relacionados con la víctima.#PaolaRojasDPC @PaolaRojas @ehiramhurtado pic.twitter.com/hHGIo9T0ZQ — De Pisa y Corre (@PisayCorreTV) December 18, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui