¿Otra infidelidad? Filtran que Christian Nodal coqueteó con guapa periodista tras ser vinculado a violinista

Ciudad de México.- Christian Nodal no deja de dar de qué hablar, pues incluso después del escándalo que se desató con la supuesta aventura que tendría con su violinista, Esmeralda Camacho, un medio venezolano asegura que el sonorense también se estarían enamorando de una connacional. En esta ocasión se trata de Ana Cecilia Leal, una joven y guapa periodista que estaría siendo la tercera en discordia en la relación de Nodal y Ángela Aguilar, según rumores.

Periodista asegura que Nodal intercambió números con guapa venezolana

Fue el periodista de espectáculos, William Guzmán, quien compartió en su programa por YouTube los rumores de una posible aventura entre el intérprete de temas como Ya no somos ni seremos y una guapa reportera venezolana, quien le realizó una breve entrevista después de su presentación en Miami. Del mismo modo, comentó que Leal habría abordado al intérprete de Botella tras Botella para realizarle una breve entrevista; y aunque parecía que Nodal no la otorgaría, se quedó después de ver lo bella que era.

Se rumoró un supuesto coqueteo entre Christian Nodal y su violinista

Ella lo abordó en el hotel, en los pasillos del hotel, y alguien de seguridad quiso frenarle, y él, cuando vio aquel mujerón dijo 'No, no, no, espérate, déjame ver qué quiere la periodista'. Y entablaron un diálogo de lo más ameno", asegura William.

Después de la mencionada entrevista, el yerno de Pepe Aguilar quedó tan contento con la charla que incluso intercambio números con Leal, y sus fuentes aseguran que hasta mensajes de 'buenos días' se mandan. Ella se llevó muchas noticias y él una gran impresión de haberla conocido. El periodista Javier Ceriani también hizo eco de la noticia del supuesto coqueteo entre ambos famosos, subiéndolo en sus redes sociales y para sorpresa de muchos la periodista lo compartió en sus historias de Instagram.

Ambos posaron para una fotografía tras su encuentro

Incluso, en las redes sociales también circularon rumores en donde varios usuarios tomaron la publicación de la venezolana como una confirmación de que sería la nueva conquista del cantante regional mexicano, mientras otros piensan que fue su manera de aprovecharse de la situación. Hasta el momento, ni Christian Nodal, ni su oficina de RP o su esposa han salido a confirmar o desmentir esta nueva polémica, que se suma a los supuestos coqueteos del intérprete con una de sus violinistas.

La periodista compartió en sus redes los rumores

Fuente: Tribuna del Yaqui