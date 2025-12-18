¿Quién gana HOY la Villa 360 en 'Exatlón México'? Ella ganaría Medalla Femenil este 18 de diciembre

Ciudad de México.- Todo parece que en el Exatlón México las cosas van a ponerse muy interesantes, ya que la competencia subiría de nivel, especialmente por el premio más importante para ellos que le comodidades, ya que según los spoilers de este jueves 18 de diciembre del 2025, se ha dicho qué equipo podría ser el ganador de la Villa 360, y también la atleta que se llevaría la Medalla Femenil.

En los adelantos que día a día comparten páginas de spoilers, se dice que los rojos no van a pasear un buen momento en el reality deportivo de TV Azteca, aunque en los últimos días tuvieron triunfos importantes y han estado dejando muy atrás a los azules, ahora, se repetiría la hazaña azul, y la medalla y el premio principal de la noche se quedaría en el equipo de Koke Guerrero.

Aunque no se sabe en concreto quién se colgará la Medalla Femenil, la cual es la onceava para los mujeres que se pone en juego, dado a que esta semana es de eliminación femenina, y le da una vida extra a quien la porte en los Duelos de Eliminación, se ha dicho que por estadísticas es muy probable que una vez más sea para los atletas más experimentados, como Mati Álvarez, aunque se dice que las azules serán las triunfadoras y quedaría entre Evelyn Guijarro o Kath.

El Equipo Azul saldrá post temporada y se reunirán de nuevo en el concierto más grande de la CDMX. ¡Muchas felicidades uD83DuDC99uD83CuDFB6uD83EuDD73!#ExatlónMéxico Lunes a viernes, a las uD83DuDD567:00 PM. por Azteca UNO. uD83DuDCFA pic.twitter.com/qmPfAvyUzB — Exatlón México (@ExatlonMx) December 18, 2025

En cuanto al tema del quienes ganarán la casa grande, con mejor comida y comodidades, según los informes una vez más en esta semana, serán los integrantes del equipo de Ernesto Cazares, quienes comiencen con el pie derecho este fin de semana, instalándose por estos últimos cuatro días en la Villa 360, mientras que los rojos, por desgracia deberán de regresar a estar confinados a las Barracas, durmiendo en el piso y teniendo que racionar la comida.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, por lo que el resultado podría ser completamente diferente al anteriormente mencionado y en realidad los rojos mantendrían la Villa 360, y la medalla sería roja también.

Fuente: Tribuna del Yaqui