Alessandra Rosaldo saca las garras por Eugenio Derbez y lo defiende de críticas por muerte de su ex

Ciudad de México.- La reconocida actriz y cantante mexicana, Alessandra Rosaldo, de nueva cuenta ha sacado las garras por su familia y sobre todo por su esposo, Eugenio Derbez, ya que en entrevista para medios de comunicación, como Sale el Sol, ha salido en defensa del actor de melodramas y comediante mexicano, defendiéndolo de las críticas que ha recibido tras la muerte de Gabriela Michel, su ex y madre de Aislinn Derbez.

Como se sabe, después de que se confirmó el fallecimiento de la madre de la actriz de La Casa de las Flores, aunque muchos fans se centraron en darle su más sentido pésame, también hubo quienes criticaron severamente a Eugenio, Vadhir Derbez y toda la familia, por haberse quedad en la premiación de los Emmy's, y no haber publicado en sus redes sociales un mensaje a la artista, ni tampoco que estaba con ella en el último adiós a Gabriela.

Ahora, a un par de semanas de esta situación, Alessandra ha decidido salir a defenderse y defender a su familia, dejando en claro que aunque no están en el mismo lugar, no han dejado de brindar su apoyo a la presentadora de La Magia del Caos, y que ella sabe que sí tienen su apoyo: "Por supuesto, ella sabe lo mucho que la amamos y sabe que estamos con ella en todos los sentidos, y sabe que en ese momento estamos con ella, a la distancia, pero con el corazón unido".

Eugenio Derbez confiesa cómo se enteró del fallecimiento de Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez, y reacciona a críticas.



VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m., por Azteca UNO

EN VIVO AHORA https://t.co/HOtOXmkBPv pic.twitter.com/ydVW6Yhf6x — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) December 17, 2025

Ante esto, la vocalista de Sentidos Opuestos, declaró que se sentía triste por el hecho de que la familia Derbez ya esté acostumbrada al hate y críticas y que deban salir a dar explicaciones de cuestiones que son personales y deben quedarse en privado: "Qué te puedo yo decir del hate, estamos acostumbrados, desafortunadamente, que triste que tengamos que salir a explicar cosas que no tendríamos por qué explicar, que son privadas o que son nuestras y que además son muy personales. Cada quien vive estos procesos de manera diferente".

Finalmente, Alessandra declaró que por su parte, solo puede decir que se debe de tener más compasión a los demás y pensar en que no todo lo que se ve de afuera es lo que pasa internamente en una familia, y que no es bueno el que juzguen con un tema tan delicado: "Es muy fácil desde afuera, hay que darnos un poquito más de amor y sobre todo respetarnos unos a otros, bastante fea está la situación en todo el mundo como para que además nos estemos señalando y juzgando por cosas que nada que ver y que no saben".

Alessandra Rosaldo LAMENTA las CRÍTICAS que recibió por NO apoyar a Aislinn Derbez tras la MU3RTE de Gabriela Michel#SaleElSoluD83CuDF1E: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/i8ZiKIcRzo — Sale el Sol ?? (@saleelsoltv) December 19, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui