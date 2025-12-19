Briggitte Bozzo se corona como la ganadora de 'Las Estrellas Bailan En Hoy' junto a Aarón Mercury

Ciudad de México.- Después de dos meses de competencia, la reconocida actriz de melodrama, Briggitte Bozzo, de nueva cuenta se coronó en Las Estrellas Bailan en Hoy por lo que en esta séptima temporada consiguió millones de votos al lado del creador de contenido, Aarón Mercury, después de casi haber obtenido una calificación perfecta por parte del jurado del reality de baile del programa Hoy.

Este viernes 19 de diciembre del año en curso, tras dos meses de competencia en el matutino de Televisa, oficialmente se ha llegado a la gran final, en el que las cinco parejas finalistas compitieron por calificaciones perfectas para tratar de alzar el trofeo. En esta ocasión, al igual que en temporadas pasadas, no solo la calificación de los jueces era la determinante, sino que también la del público, pues por cada millón a la pareja, se le sumaba un punto más.

Así como en temporadas pasadas, en esta gran final se contaron los puntos de este día y sumaron con los bailes de la semana, por lo que el equipo ganador obtuvo 133 puntos al final, de los cuales, 23 eran por parte del público, o sea, que los dos exparticipante de La Casa de los Famosos México, recibieron un total de 23 millones de voto a través de la página de dicho proyecto, colocándolos en primer lugar.

Llegan a la gran final de #LasEstrellasBailanEnHoy con un baile lleno de emociones @briggi_bozzooo y @ArnMercurio uD83EuDD79 pic.twitter.com/CKbmDKPrEP — Programa Hoy (@programa_hoy) December 19, 2025

La famosa actriz de Abismo de Pasión al recibir la noticia, se arrodilló agradeciendo a sus fans, a los participantes y todos, pero sobre todo, como un desahogo de todo el peso que tenía ante las presiones de obtener el primer lugar. Cabe mencionar que en la cuarta temporada, Briggitte junto a Luja Duhart estuvieron en instancias finales y a casi nada de ganarse el primer lugar.

Cabe mencionar que la pareja optó por una mezcla de estilos modernos y muchas acrobacias, y aunque Andrea Legarreta, el profesor Mitzuko, Latin Lover y Albertano les dieron un 10, la maestra Ema Pulido dijo que por las cargadas ella les daba un 9 y se negó a cambiar la calificación pese a la petición de todos los compañeros que le gritaban a la bailarina que merecían una calificación perfecta.

Fuente: Tribuna del Yaqui