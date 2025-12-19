Cancelan a Adamari López por FOTO con Piqué, Sofía Vergara sale con joven hombre y más en Top 3 Espectáculos

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres mantenerte informado de lo que hacen y dicen tus artistas favoritos o quieres conocer actualizaciones de tus programas preferidos, haz llegado al lugar indicado porque a continuación te mostraremos la edición más reciente del Tribuna Top 3 Espectáculos. En el resumen de este viernes 19 de diciembre, conoce los detalles sobre las críticas que está recibiendo Adamari López por foto con Gerard Piqué.

Así comienza el Tribuna Top 3 Sonora

Sofía Vergara estrena relación con un hombre 14 años menor

La actriz colombiana, Sofía Vergara, presentó a su nueva pareja, un joven 14 años menor que ella llamado Douglas Chabbott y del que poco se sabe. Es importante agregar que los rumores sobre este vínculo no son recientes, por lo que muchos de los seguidores estaban esperando el anuncio oficial. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, ninguno de los involucrados ha declarado de manera textual que son novios.

Ordenan arrestar a dueño de Miss Universo por tráfico de armas e hidrocarburos

Un juez de México emitió una nueva orden de arresto en contra de Raúl Rocha Cantú, copropietario del certamen de belleza Miss Universo, quien ha sido acusado de los presuntos delitos de tráfico de armas de fuego e hidrocarburos. Además, advirtió que el copropietario de Miss Universo no cuenta con un domicilio fijo en México, posee inmuebles en distintos estados sin ubicación verificable y no fue localizado en los lugares previamente identificados por la Fiscalía.

Cancelan a Adamari López por foto con Gerard Piqué

La famosa conductora Adamari López está siendo criticada en redes por subir una foto con el polémico exfutbolista Gerard Piqué; sin embargo, ella aclaró que esto es por su hija, que es gran fanática del deportista. Ambas conductoras de Univision se encontraban en un restaurante cuando, de pronto, vislumbraron a Gerard Piqué junto a sus hijos Sasha y Milán: "Yo decía: no quiero perder la oportunidad de hacerme una foto y enviársela a mi hija", contó ante la cámara.

Fuente. Tribuna del Yaqui