¿Christian Nodal en el olvido? Cazzu superaría 'infidelidad' con Ángela Aguilar y tendría nuevo galán

Buenos Aires, Argentina.- La reconocida cantante de trapera de origen argentino, Cazzu, de nueva cuenta se encuentra dando de que hablar, debido a que se ha dicho que dejó en el olvido al padre de su hija, el cantante sonorense, Christian Nodal, y que ya ha superado la supuesta infidelidad de este con su actual esposa, la también intérprete del regional mexicano, Ángela Aguilar, gracias que al parecer ya tendría nuevo galán.

En mayo del 2024, Nodal reveló que había decidido terminar su relación con la intérprete de La Cueva, a solo ocho meses del nacimiento de su hija Inti, y aunque este dijo que fue acuerdo mutuo, pocos días después se dijo que en realidad fue por una infidelidad del intérprete de Adiós Amor. Un par de semanas después, Christian confirmó su relación con la joven mexicana y a los dos meses se casaron, lo que afianzó los rumores de que engañaría a la argentina, convirtiéndose en el blanco de criticas y ataque.

Por su parte, la autora del álbum Latinaje, ha dejado en claro que no está interesada en los ataques hacía los esposos e intérpretes de Dime Cómo Quieres, y hasta ha pedido en varias ocasiones que dejen de tirar hate, que ella está enfocada en su carrera, en su hija, su primer libro publicado y por supuesto, en estar en paz con ella misma y en que su pequeña reciba lo que es justo como la niña de ambos.

Ahora, a un año y medio de esta situación, el reconocido periodista argentino, Javier Ceriani, acaba de afirmar que la cantante trapera, en realidad está ya más que lejos de todos los rumores y el pasado al lado del yerno de Pepe Aguilar, pues durante su gira musical ha encontrado el amor una vez más: "En la gira 2025 que Cazzu hizo en México se habría afianzado el amor entre Cazzu y otra persona, fue en territorio mexicano que a Cazzu le volvieron las mariposas en el estómago…dicen que en tierras aztecas le habría crecido el vínculo con esta persona, le habría afianzado la relación el tour".

El expresentador del extinto programa Chisme No Like, declaró que el hombre en la vida de Cazzu podría ser otro mexicano que formó parte de su gira Latinaje, mientras que estaba en México, destacando que aún no sabía el nombre, solo que era de la misma nacionalidad que Nodal: "Puede ser que sea del equipo de Cazzu que es muy poco o sea de alguien del equipo de tour mexicano con empleados mexicanos y Cazzu vuelva a comer chile, ¿quién es esta persona? muy pronto lo van a saber".

Cabe mencionar que en el pasado, mientras que estaba en las preparaciones de la tan esperada gira, que actualmente hizo sold out en Estados Unidos, fue vinculada sentimentalmente con uno de sus bailarines, que fue identificado como Gerber González, aunque este es de origen argentino. Hasta el momento, la intérprete de Con Otra no se ha pronunciado al respecto.

Fuente: Tribuna del Yaqui