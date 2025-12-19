Daños al vehículo de Aarón Mercury ensombrecen su triunfo en 'Hoy' y Kunno es señalado en redes (VIDEO)

Ciudad de México.- Este viernes 19 de diciembre, después de diez semanas intensas de competencia, Las Estrellas Bailan en Hoy tuvo a sus merecidos ganadores. Se trata del creador de contenido Aarón Mercury junto a la actriz e influencer Briggitte Bozzo. Pese a la alegría de coronarse como campeones de la séptima edición, la celebración se vio ensombrecida porque el joven de 24 años fue víctima de la delincuencia, quienes dañaron su vehículo.

Al menos esa es la versión que se maneja de manera oficial, pues los fans en redes sociales consideran que no se trató de un ladrón, sino que atribuyen la responsabilidad a Kunno, quien, como informamos en TRIBUNA, fue participante del mismo show del programa matutino de Televisa. Hace no mucho tiempo, el amigo de Ángela Aguilar causó gran revuelo al hacer duras declaraciones contra Aarón.

Según la personalidad de internet, no quiere convivir más con el exintegrante de La Casa de los Famosos, Edición 2025, debido a que supuestamente tiene amistades peligrosas. Por su parte, los fieles admiradores de Mercury se molestaron y responsabilizaron al regiomontano si algo llegara a sucederle al ex de Yeri Mua. "Ya no quiero hablar de Aarón porque no sé si sea verdad o mentira. He visto en redes sociales que él tiene como amistades peligrosas, por no decir otro término", dijo Kunno.

Algunos consideran que pudo haber sido Kunno

En X (antes Twitter)

Volviendo al tema central, hasta el momento de la elaboración de esta nota todo son especulaciones, ya que el verdadero culpable aún no ha sido detenido. Inclusive, Mercury no ha confirmado si tiene intención de denunciar el daño a su vehículo. En un inicio se pensó que se habían llevado algún objeto de valor, pero la propia víctima descartó esto, por lo que aparentemente la única afectación fueron los vidrios rotos.

¿Quién es Aarón Mercury?

Aarón Mercury es un joven cuyo nombre real es Aarón Hernández González. Nació el 2 de noviembre de 2000 en Querétaro, México. Con apenas 24 años, ha logrado un gran alcance en redes sociales: actualmente cuenta con más de 19 millones de seguidores en Instagram, mientras que en TikTok, donde es muy activo, sus videos son apoyados por alrededor de 20 millones de personas.

